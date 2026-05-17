Le niveau des élèves israéliens s’effondre

D’après ces chiffres, seuls 3 % des élèves de 3e ayant passé l’examen de sciences ont atteint le niveau attendu par le programme scolaire, tandis que 54 % ont échoué à l’épreuve.

Les résultats sont également préoccupants en 6e. Seuls 37 % des élèves ont atteint le niveau requis en mathématiques, et 36 % en anglais.

Le seuil fixé par le ministère de l’Éducation correspond à une maîtrise jugée satisfaisante du programme officiel, en fonction de l’âge et du niveau scolaire des élèves.

Ces données ne constituent toutefois pas encore les résultats complets de la RAMA, l’Autorité nationale de mesure et d’évaluation dans l’éducation, qui n’a pas publié officiellement l’ensemble de ses conclusions. Les résultats définitifs doivent également inclure les moyennes nationales et les performances par secteurs, notamment dans l’enseignement haredi féminin.

La publication intervient deux semaines après la révélation d’autres résultats inquiétants en anglais pour les élèves de 3e, où seuls environ 20 % avaient atteint le niveau attendu. Les élèves de l’enseignement public religieux et les filles haredies affichaient alors des performances inférieures à la moyenne.

Le ministre de l’Éducation, Yoav Kisch, a vivement réagi en accusant des responsables de la RAMA d’avoir fait fuiter des données qu’il juge « peu fiables et inexactes ».

Selon Yoav Kisch, ces chiffres ne reflètent pas la situation réelle et posent un problème méthodologique. Il affirme avoir reçu ces dernières semaines un document interne de professionnels du ministère mettant en cause la manière dont les examens ont été conçus et la façon dont les conclusions ont été présentées.

Le ministre a également évoqué un rapport d’audit interne pointant des problèmes de transparence, des changements de méthodes de mesure sans coordination suffisante et des tensions avec les équipes professionnelles.

Yoav Kisch assure soutenir le principe des évaluations nationales, qu’il dit avoir lui-même rétablies, mais affirme qu’une vérification professionnelle approfondie sera menée pour examiner la fiabilité des données et le fonctionnement de la RAMA.