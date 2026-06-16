Le nombre d'Israéliens ayant renoncé à leur statut de résident en baisse

Après une forte augmentation en 2024, le nombre d'Israéliens ayant demandé à mettre fin à leur statut de résident a reculé en 2025, selon les données publiées par l'Institut national d'assurance (Bituah Leumi). Ces chiffres montrent un ralentissement du phénomène, même si plusieurs dizaines de milliers de personnes ont perdu leur statut de résident au cours de l'année.

Au total, 35 625 Israéliens ont cessé d'être considérés comme résidents en 2025, soit à la suite d'une demande volontaire, soit en raison d'un séjour prolongé à l'étranger ayant entraîné la perte automatique de ce statut. Parmi eux, 6 651 personnes ont entrepris elles-mêmes les démarches pour renoncer à leur résidence, contre 7 756 en 2024, soit une baisse de plus de 1 100 demandes.

Les données montrent également une nette diminution du nombre de nouveaux immigrants choisissant de renoncer à leur résidence. Sur les 6 651 demandes déposées en 2025, 1 995 provenaient de nouveaux immigrants, contre 3 605 l'année précédente. Malgré cette baisse, le nombre d'olim ayant perdu leur statut de résident reste élevé : 20 011 personnes en 2025.

Les tranches d'âge les plus représentées parmi les demandeurs sont les 31-40 ans, avec 2 259 demandes, suivies des 41-50 ans, qui en ont déposé 1 648.

Conformément à la législation israélienne, la résidence peut prendre fin à la demande du citoyen ou automatiquement après cinq années passées hors du pays. La perte de ce statut entraîne la suppression des droits liés à la sécurité sociale israélienne, notamment les allocations, prestations et aides versées par le Bituah Leumi.

L'organisme souligne que la baisse observée en 2025, particulièrement marquée parmi les nouveaux immigrants, pourrait aider les décideurs à mieux identifier les populations les plus susceptibles de quitter Israël et à élaborer des politiques adaptées pour répondre à cette tendance.