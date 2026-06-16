Le rabbin Dov Lando ordonne l’annulation d’une vaste manifestation orthodoxe

Le rabbin Dov Lando, l’une des figures les plus influentes du monde orthodoxe en Israël, a ordonné l’annulation d’un rassemblement massif qui devait se tenir mercredi et réunir des dizaines de milliers de participants.

La manifestation devait dénoncer l’arrestation de déserteurs issus de la communauté orthodoxe. Les organisateurs prévoyaient de bloquer plusieurs grands axes routiers au moyen de convois de véhicules roulant lentement, une action qui aurait pu fortement perturber la circulation.

La décision a été prise lundi soir, alors que les préparatifs étaient déjà très avancés. Le rassemblement avait auparavant reçu l’approbation d’un autre dirigeant orthodoxe de premier plan, le rabbin Moshe Hillel Hirsch.

Des représentants des factions Degel HaTorah et Agudat Yisrael participaient à une réunion destinée à finaliser les détails logistiques de l’événement lorsque le message est arrivé du domicile du rabbin Lando.

Selon cette instruction, les préparatifs devaient être immédiatement interrompus et la manifestation annulée.