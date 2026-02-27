Marathon de Tel-Aviv : 89 coureurs pris en charge, huit dans un état grave après des coups de chaleur

Le marathon de Tel-Aviv, organisé ce vendredi a donné lieu à une importante mobilisation des secours. Selon le centre hospitalier Ichilov, chargé du dispositif médical en coopération avec le Magen David Adom (MDA), 89 coureurs ont nécessité une prise en charge médicale au poste central installé sur le site de l’événement.

Parmi eux, 23 participants ont été évacués vers l’hôpital pour des soins complémentaires. Huit coureurs ont été admis dans un état qualifié de grave, principalement en raison de coups de chaleur. Les autorités médicales ont indiqué que l’ensemble des blessés a depuis été stabilisé et que la majorité d’entre eux devrait pouvoir quitter l’hôpital prochainement.

Les fortes chaleurs ont mis à rude épreuve les organismes des participants, malgré les dispositifs d’hydratation et d’assistance déployés le long du parcours. Les équipes médicales, renforcées pour l’occasion, ont assuré une surveillance continue des coureurs et sont intervenues rapidement dès les premiers signes de détresse.

Le marathon de Tel-Aviv, qui attire chaque année des milliers de participants israéliens et étrangers, s’est néanmoins déroulé sans incident majeur sur le plan sécuritaire. Les organisateurs n’ont pas encore communiqué de chiffres officiels concernant le nombre total de coureurs engagés cette année.

Cet épisode rappelle toutefois les risques liés aux efforts physiques intenses en période de chaleur, en particulier lors d’événements sportifs de grande ampleur. Les autorités sanitaires appellent à la vigilance, à une hydratation régulière et au respect des consignes médicales afin d’éviter de tels incidents à l’avenir.