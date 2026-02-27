Départ du marathon de Tel-Aviv : importantes perturbations de la circulation

Le marathon de Tel-Aviv a débuté vendredi matin, entraînant d’importantes fermetures de routes à travers la ville jusqu’en début d’après-midi. Les axes situés le long du parcours, ainsi que de nombreuses rues adjacentes, sont interdits à la circulation depuis 4h00 et devraient rouvrir progressivement vers 13h30.

Parmi les principaux axes concernés figurent les boulevards Rokach, Ibn Gabirol, Dizengoff, Ben Gourion et Rothschild, ainsi que les artères du front de mer, notamment Hayarkon, Herbert Samuel et Kaufmann. La route Namir est fermée entre le carrefour Glilot et Shlomo Goren jusqu’à la fin de la matinée, tandis que l’échangeur Rokach est totalement inaccessible dans les deux sens pendant toute la durée de l’événement. En revanche, l’autoroute Ayalon (route 20) reste ouverte au trafic vers le nord et le sud.

La police a publié une carte détaillée des zones bloquées, couvrant le nord de la ville (Glilot, Levi Eshkol, S.Y. Agnon), l’est (Weizmann, KKL, Bnei Efraim), l’ouest (axe côtier) et le sud jusqu’au port de Jaffa et à la place de l’Horloge. Les restrictions sont également signalées en temps réel sur l’application Waze.

Les autorités recommandent vivement aux participants et au public d’utiliser les transports en commun, en particulier le train avec arrêt à la gare de l’Université de Tel-Aviv, et de se tenir informés des modifications des lignes de bus. Plusieurs parkings ont été désignés pour les coureurs, notamment dans la zone industrielle de Bnei Brak, près du stade de Ramat Gan, à Kiryat Shaul, autour de l’Université et du parc des expositions.

Des dizaines de milliers de coureurs participent aux différentes épreuves. Près d’un millier de policiers, gardes-frontières et bénévoles sont mobilisés tout au long du parcours et aux points de départ et d’arrivée afin d’assurer la sécurité, d’orienter la circulation et de garantir le bon déroulement de la manifestation.

La police israélienne a indiqué qu’elle opérait en effectifs renforcés et appelle le public à faire preuve de patience, à respecter les consignes des forces de l’ordre et à anticiper les perturbations de circulation.