Plus de 10 000 signatures pour soutenir le "projet de loi sur le Kotel"

À la veille du vote en lecture préliminaire à la Knesset, la pression s’intensifie autour du « projet de loi sur le Kotel ». Plus de 10 000 personnes ont signé une pétition appelant les députés à soutenir le texte initié par le président du parti Noam, le député Avi Maoz.

Cette proposition de loi vise à conférer au Grand Rabbinat d’Israël l’autorité exclusive sur la gestion des lieux saints du pays, et en particulier sur l’intégralité de l’esplanade du Mur occidental. Selon ses promoteurs, l’objectif est de préserver le caractère sacré du site et d’empêcher toute intervention de la Cour suprême dans l’organisation des offices et des pratiques religieuses sur place.

Le texte entend ainsi soustraire la question des modalités de prière au contrôle juridictionnel, en retirant à la Haute Cour de justice la possibilité de se prononcer sur d’éventuels recours concernant le Kotel. Les partisans de la réforme estiment qu’il s’agit d’un correctif nécessaire à ce qu’ils qualifient d’« activisme judiciaire ».

L’organisation Liba, à l’origine de la pétition, a vivement critiqué ce qu’elle décrit comme une « coopération entre la Haute Cour et les militantes réformées », appelant à « mettre fin à cette situation ». Elle se félicite de la mobilisation enregistrée en quelques jours.

Le projet intervient dans un contexte de tensions persistantes entre les autorités religieuses, les mouvements réformés et les institutions judiciaires. Son adoption en lecture préliminaire ne constituerait qu’une première étape d’un processus législatif susceptible de raviver le débat sur l’équilibre entre religion, État et pouvoir judiciaire en Israël.