Benny Gantz défend les réformés : "Le Mur occidental est assez large pour tout le peuple juif"

Le chef du parti Bleu Blanc- Unité nationale Benny Gantz s’est exprimé ce lundi lors de la réunion hebdomadaire de sa formation, prenant position dans la controverse autour du statut du Mur occidental. Dans un discours ferme, il a dénoncé ce qu’il considère comme une tentative de restreindre l’accès à l’un des sites les plus emblématiques du judaïsme, affirmant que « le Mur est suffisamment vaste pour accueillir tout le peuple juif ».

Au cœur du débat : les revendications des mouvements réformés en faveur d’un aménagement garantissant une reconnaissance et des conditions de prière adaptées à leurs fidèles. Gantz a estimé qu’« une petite minorité au sein de notre peuple cherche à fermer le Mur à d’autres composantes du judaïsme », jugeant qu’une telle approche « affaiblit la société israélienne et l’unité du peuple juif ».

Il a également mis en cause le Premier ministre Benjamin Netanyahou, l’accusant de céder aux pressions de ses partenaires de coalition. Selon lui, le chef du gouvernement comprend la nécessité d’un compromis inclusif, mais « n’est pas en mesure de s’opposer à ses alliés », citant notamment les ministres Itamar Ben-Gvir et Yariv Levin.

Cette prise de position s’inscrit dans un débat ancien et sensible en Israël, où la gestion du Mur occidental cristallise les tensions entre autorités religieuses orthodoxes et courants libéraux du judaïsme. Pour Gantz, la question dépasse le cadre religieux : elle touche à l’identité nationale et à la capacité d’Israël à demeurer la maison commune de tous les Juifs, quelles que soient leurs pratiques.