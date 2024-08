Plus de 29 000 personnes ont immigré en Israël depuis le 7 octobre

Selon Yaakov Hagoel, président de l'Organisation sioniste mondiale (WZO), plus de 29 000 personnes ont immigré en Israël sous la Loi du Retour au cours des 11 derniers mois, dont 150 immigrants arrivés de France mardi. Cette annonce marque un net renversement après une chute brutale de l'immigration dans les mois qui ont suivi l'attaque du Hamas. Ce chiffre corrobore les rapports des officiels faisant état d'une forte augmentation des demandes de renseignements sur la possibilité d'immigrer ces derniers mois. Les analystes attribuent ce regain d'intérêt à une vague d'antisémitisme en Europe, aux États-Unis et ailleurs, consécutive à la campagne militaire israélienne à Gaza.

"Le 7 octobre, une guerre a éclaté non pas contre l'État d'Israël, mais contre le peuple juif. Aujourd'hui, dans de nombreux pays du monde, il est difficile d'être juif, que ce soit à l'école, au travail ou lors de la prière", a déclaré Hagoel aux immigrants français.

Les chiffres de l'immigration avaient chuté dans les suites immédiates de l'attaque du 7 octobre. En octobre 2023, seulement 1 163 personnes ont immigré en Israël, contre 2 364 en septembre, selon le Bureau central des statistiques. En octobre 2022, ce chiffre s'élevait à 6 091 personnes.

Les chiffres ont lentement remonté dans les mois suivants. D'octobre à avril, plus de 12 000 immigrants sont arrivés en Israël, selon les chiffres du gouvernement et de l'Agence juive pour Israël.

Un porte-parole de Nefesh B'Nefesh, qui soutient l'immigration nord-américaine en Israël, a indiqué que l'immigration ralentit généralement en automne et en hiver. De son côté, Yigal Palmor, porte-parole de l'Agence juive, a ajouté : "Nous avons enregistré un bond remarquable des demandes d'aliyah, principalement aux États-Unis et en France, mais aussi au Canada et au Royaume-Uni. Cela signifie que la tendance s'inversera certainement dans les mois à venir, lorsque la situation sécuritaire se stabilisera, comme nous l'espérons tous." L'immigration en Israël avait atteint un pic en 2022, avec l'arrivée de 73 000 immigrants, principalement d'Ukraine et de Russie.