Quitter le monde haredi : un phénomène en forte progression en Israël

Entre 12 % et 15 % des jeunes issus de la communauté orthodoxe quittent aujourd’hui ce mode de vie, selon les données de l’annuaire 2025 de l’association « Partir pour le changement » (Yotzim LeShinouï). Réalisée en partenariat avec l’Institut Aharon de politique économique de l’Université Reichman, l’étude met en évidence une progression constante de ce phénomène au cours de la dernière décennie, tout en dressant le portrait de l’intégration de ces anciens Haredim dans la société israélienne.

Les chercheurs soulignent que le départ de la communauté est davantage un phénomène sociologique que religieux. En effet, 66 % des personnes interrogées continuent de se définir comme religieuses ou traditionalistes après avoir quitté le mode de vie orthodoxe. Les ruptures familiales restent relativement rares : 86 % des répondants se disent satisfaits de leurs relations avec leur famille, même si seuls 47 % se déclarent « très satisfaits », contre 70 % dans l’ensemble de la population israélienne. La moitié des personnes ayant quitté la communauté ont moins de 30 ans.

L’étude montre également qu’une majorité des hommes concernés effectuent leur service militaire. Ainsi, 60 % des hommes ayant quitté la communauté orthodoxe servent ou ont servi dans Tsahal, un taux nettement supérieur à celui observé au sein de la population haredi dans son ensemble.

Sur le plan professionnel, les résultats sont contrastés. Environ 80 % des jeunes ayant quitté la communauté occupent un emploi, un niveau comparable à celui de la population générale. En revanche, leur accès aux emplois les plus qualifiés demeure limité : seuls 20 % exercent une profession à haut revenu et 8 % travaillent dans le secteur de la haute technologie, même si cette proportion progresse d’année en année.

Les difficultés trouvent notamment leur origine dans les lacunes éducatives. Selon l’étude, 73 % des hommes et 41 % des femmes âgés de 25 à 44 ans ayant quitté la communauté ne sont pas titulaires du baccalauréat israélien (« bagrout »). Cette situation se traduit par un écart salarial important : les hommes gagnent en moyenne 65 % du salaire des hommes juifs non haredim, tandis que les femmes perçoivent 82 % du salaire de leurs homologues.

Les chercheurs estiment qu’une réduction des inégalités éducatives permettrait d’augmenter les revenus de 25 % pour les hommes et de 13 % pour les femmes, réduisant ainsi presque totalement les écarts de rémunération.

Enfin, l’étude s’est penchée sur la santé mentale. En période normale, les niveaux de dépression observés chez les personnes ayant quitté la communauté sont comparables à ceux de la population générale, autour de 25 %. En revanche, lors de crises majeures comme la guerre déclenchée après le 7 octobre 2023, le taux de dépression a atteint 43 % chez les anciens Haredim, contre 31 % dans l’ensemble de la population. Selon les auteurs de l’étude, cette vulnérabilité s’explique notamment par l’absence du soutien familial et communautaire dont bénéficient généralement les membres de la communauté orthodoxe.