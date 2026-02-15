Réforme majeure dans l'examen psychométrique en Israël

Le Centre national des examens et des évaluations a officialisé ce dimanche une transformation en profondeur du test psychométrique. Dès la session de décembre 2026, l’anglais ne fera plus partie de l’épreuve principale : il deviendra un examen autonome, entièrement informatisé. Le psychométrique, lui, sera recentré sur deux volets uniquement — le raisonnement verbal et le raisonnement quantitatif.

Ce nouveau test d’anglais restera incontournable pour les candidats à l’enseignement supérieur. Toutefois, les universités disposeront d’une marge de manœuvre : elles pourront soit intégrer la note dans le score d’admission global, soit s’en servir uniquement pour évaluer le niveau linguistique des postulants. Cette évolution s’inscrit dans la volonté du Conseil de l’enseignement supérieur de repenser et d’élargir l’évaluation des compétences en anglais.

Pour les étudiants, la réforme se traduira par un allègement concret : l’examen principal sera écourté d’environ une heure et limité à deux domaines. L’épreuve d’anglais pourra être passée séparément, avant ou après le psychométrique, à différentes dates tout au long de l’année, sans contrainte particulière.

Le directeur général du Centre, le Dr Yoel Rap, voit dans cette mesure « une avancée significative » qui permettra aux établissements d’adapter plus finement leurs critères de sélection. Il précise par ailleurs qu’à moyen terme, l’ensemble du psychométrique devrait basculer vers un format numérique.

Même son de cloche du côté du professeur Aryeh Reich, président du Forum des admissions universitaires, qui considère cette décision comme la première étape d’une réforme plus large de l’enseignement et de l’évaluation de l’anglais, élaborée sur la base des recommandations d’experts internationaux.