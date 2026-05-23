Shavouot : 13 personnes arrêtées après une tentative de "sacrifice" sur le mont du Temple

La police israélienne a annoncé vendredi l’arrestation de 13 personnes ayant tenté d’introduire un «sacrifice» sur le mont du Temple, dans la Vieille Ville de Jérusalem, à l’occasion de la fête juive de Shavouot. Selon les autorités, les suspects ont franchi les contrôles de sécurité avant de courir à l’intérieur de l’esplanade dans le but d’y accomplir un rituel religieux.

https://x.com/i/web/status/2057851611771191720 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Aucun animal n’a été retrouvé sur place. D’après le site Ynet, les individus transportaient en réalité des pains, élément traditionnellement associé aux offrandes agricoles de Shavouot, fête marquant notamment les moissons et les prémices des récoltes dans la tradition juive.

Bien que les sacrifices rituels n’aient plus été pratiqués depuis la destruction du Second Temple il y a près de 2.000 ans, de petits groupes militants tentent régulièrement de raviver ces rites sur le mont du Temple, sans succès jusqu’à présent.

Lieu le plus sacré du judaïsme et troisième lieu saint de l’islam — où se trouvent aujourd’hui la mosquée Al-Aqsa et le Dôme du Rocher — le mont du Temple demeure l’un des points les plus sensibles du conflit israélo-palestinien. La prière juive publique ainsi que les sacrifices y sont officiellement interdits dans le cadre du statu quo en vigueur.

Ces dernières années, plusieurs tentatives similaires ont déjà été signalées. Plus tôt ce mois-ci, 21 personnes avaient été arrêtées après avoir tenté d’introduire une chèvre destinée à un sacrifice rituel. Un mois auparavant, 14 militants juifs avaient également été interpellés pour avoir essayé de faire entrer des chevreaux sur le site.

Ces initiatives restent toutefois très marginales au sein du judaïsme. La plupart des autorités rabbiniques israéliennes s’opposent à ce type de pratiques. Le rabbin du Mur occidental, Shmuel Rabinovitch, avait d’ailleurs rappelé que «l’offrande de sacrifices sur le mont du Temple est contraire à la décision du Grand Rabbinat d’Israël».