Shavouot : Israël bat des records de production de lait

À l’approche de Shavouot, traditionnellement associée aux produits laitiers, les nouveaux chiffres publiés par le Bureau central israélien des statistiques dressent le portrait contrasté de l’agriculture israélienne : d’un côté, une industrie laitière en pleine performance mondiale ; de l’autre, une production de miel en chute libre sous l’effet de la sécheresse.

En 2025, la production totale de lait en Israël a atteint près de 1,7 milliard de litres, soit une hausse de 3,9 % par rapport à l’année précédente. La productivité des vaches israéliennes continue également d’impressionner : avec une moyenne de 12 647 kilos de lait par vache et par an, Israël conserve le record mondial de rendement laitier.

Cette progression repose sur plusieurs facteurs : modernisation des exploitations, amélioration génétique du cheptel et forte rationalisation du secteur. Bien que le nombre de fermes laitières ait diminué au fil des années, la production globale continue d’augmenter grâce à des infrastructures toujours plus performantes.

Mais l’autre produit emblématique de Shavouot traverse une crise sévère. La production de miel s’est effondrée de 34,2 % en 2025 pour tomber à environ 2 500 tonnes. La principale cause avancée est le manque de précipitations ces deux dernières années, qui a fortement affecté la floraison et donc l’activité des abeilles.

Conséquence directe : les prix poursuivent leur hausse. Le prix du lait a augmenté de 2,8 % sur un an, tandis que celui du miel a progressé de 3 %. Le prix payé aux producteurs de miel a même bondi de 6,7 %.

Israël a dû importer environ 2 900 tonnes de miel en 2025 afin de répondre à la demande intérieure, un volume stable par rapport à 2024.

À quelques jours de Shavouot, ces chiffres illustrent aussi les défis auxquels fait face l’agriculture israélienne : excellence technologique d’un côté, vulnérabilité climatique de l’autre.