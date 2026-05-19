L’Iran exige des réparations et le retrait des forces américaines dans sa proposition de paix

L’Iran a détaillé sa dernière proposition transmise aux États-Unis pour mettre fin à la guerre, selon l’agence officielle IRNA. Le texte prévoit la fin des hostilités sur tous les fronts, y compris au Liban, ainsi que le retrait des forces américaines des zones proches de l’Iran.

Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Kazem Gharibabadi, a également affirmé que Téhéran exigeait des réparations pour les destructions causées par la guerre menée par les États-Unis et Israël, la levée des sanctions, le déblocage des fonds iraniens gelés et la fin du blocus maritime américain.

Cette proposition intervient après que Donald Trump a affirmé avoir suspendu une reprise des frappes contre l’Iran, à la demande du Qatar, de l’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis. Le président américain a estimé qu’un accord restait possible, tout en maintenant la menace d’une action militaire en cas d’échec des négociations.

Selon une source pakistanaise citée par Reuters, Islamabad a transmis la proposition iranienne à Washington. Le Pakistan joue depuis plusieurs semaines un rôle d’intermédiaire entre les deux parties, mais la source estime que le temps presse et que les positions changent régulièrement.

Les discussions restent toutefois bloquées sur plusieurs points. Téhéran veut récupérer l’ensemble de ses avoirs gelés et conserver certaines activités nucléaires civiles sous supervision internationale. Washington n’a pas confirmé avoir accepté de concessions majeures.