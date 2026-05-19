L’Iran aurait préparé sa riposte pendant le cessez-le-feu avec les États-Unis

Alors que Donald Trump affirme avoir suspendu de deux à trois jours des frappes contre l’Iran, certains responsables américains mettent en garde contre une possible manœuvre de diversion, selon le New York Times.

D’après ces responsables, le président américain pourrait encore décider de lancer des frappes, malgré ses déclarations publiques. Ils rappellent qu’en février, des négociations étaient prévues entre responsables américains et iraniens quelques jours seulement avant le déclenchement de la guerre par les États-Unis et Israël.

Selon un responsable militaire américain cité par le quotidien, l’Iran aurait profité du cessez-le-feu d’un mois avec Washington pour dégager des dizaines de sites de missiles balistiques bombardés, déplacer des lanceurs mobiles et ajuster ses tactiques en vue d’une éventuelle reprise des frappes.

Une partie importante des missiles balistiques iraniens était déployée dans des installations souterraines, creusées dans des montagnes de granit difficiles à détruire depuis les airs. Les États-Unis auraient donc principalement bombardé les entrées de ces sites, les ensevelissant sans les détruire totalement. Téhéran aurait depuis réussi à en dégager un nombre significatif.

Le responsable américain affirme aussi que des commandants iraniens, peut-être avec l’aide de la Russie, ont étudié les trajectoires de vol des avions de chasse et bombardiers américains. Selon lui, la destruction d’un F-15E le mois dernier et les tirs ayant touché un F-35 ont montré que certaines tactiques américaines étaient devenues trop prévisibles.

Plus largement, malgré cinq semaines de bombardements intensifs et la mort de plusieurs dirigeants et commandants iraniens, Washington ferait désormais face à un adversaire plus durci et plus résilient. L’Iran aurait repositionné une partie de ses armes restantes et estime pouvoir résister aux États-Unis, notamment en menaçant le détroit d’Ormuz, les infrastructures énergétiques du Golfe ou les avions américains.