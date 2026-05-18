L’Iran accuse les États-Unis et Israël de diviser le monde musulman

Le président iranien Masoud Pezeshkian a accusé les États-Unis et Israël de chercher à diviser le monde musulman, sur fond de tensions croissantes autour d’une possible reprise de la guerre.

Lors d’une rencontre à Téhéran avec le ministre pakistanais de l’Intérieur, Mohsin Naqvi, Masoud Pezeshkian a affirmé que Washington et Jérusalem tentaient depuis toujours de dresser les pays musulmans les uns contre les autres en alimentant la méfiance et les divisions.

Le président iranien a, à l’inverse, présenté son pays comme un acteur attaché à des relations « cordiales et durables » avec les États musulmans de la région. Il a appelé les grandes puissances du monde musulman à renforcer leur coopération afin de favoriser la paix, la sécurité et la stabilité régionales.

Dans le même temps, plusieurs responsables iraniens ont durci le ton contre les États-Unis. Ebrahim Rezaei, porte-parole de la commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère du Parlement iranien, a affirmé que Washington devait accepter les conditions de Téhéran ou « se rendre » face à ses missiles.

Le porte-parole du ministère iranien de la Défense, Reza Talaei-Nik, a de son côté rejeté les évaluations américaines selon lesquelles les infrastructures militaires iraniennes auraient été gravement affaiblies. Il a assuré que l’Iran était prêt à répondre de manière « décisive » à toute menace.

Le porte-parole des forces armées iraniennes, Abolfazl Shekarchi, a également menacé les États-Unis de « coups écrasants et sévères » en cas de nouvelle action militaire.

Ces déclarations interviennent alors que Donald Trump multiplie les messages menaçants envers l’Iran sur Truth Social. Le président américain a récemment publié une carte du Moyen-Orient recouverte du drapeau américain, avec des flèches pointées vers l’Iran, après avoir averti que « le compte à rebours » était lancé pour Téhéran.