Donald Trump publie une nouvelle carte menaçante visant l’Iran

Donald Trump a publié dimanche soir sur Truth Social une nouvelle image interprétée comme un avertissement à l’Iran. Le visuel montre une carte du Moyen-Orient et de l’Asie centrale recouverte du drapeau américain, avec l’Iran placé au centre et visé par une douzaine de flèches rouges.

Cette publication intervient quelques heures après un autre message dans lequel le président américain avait écrit que, pour l’Iran, « le compte à rebours est lancé ». « Ils feraient mieux de se dépêcher, vite, sinon il ne restera plus rien d’eux », avait-il averti.

La veille, Donald Trump avait déjà publié un visuel généré par intelligence artificielle le montrant aux côtés d’un amiral de l’US Navy, devant une mer agitée et plusieurs navires, dont l’un arborait le drapeau iranien. Le message affiché au-dessus de l’image était : « Le calme avant la tempête ».

Ces publications alimentent les spéculations sur une possible reprise des frappes américaines contre l’Iran. Donald Trump a récemment affirmé qu’il pourrait accepter un moratoire de 20 ans sur le programme nucléaire iranien, mais seulement avec une « vraie garantie » de la part de Téhéran.

Interrogé à bord d’Air Force One après son voyage en Chine, il a expliqué avoir rejeté certaines propositions iraniennes dès leur première ligne, jugée inacceptable. Selon lui, un moratoire de 20 ans pourrait suffire, à condition qu’il ne soit pas « faux ».

Jeudi, dans une interview à Fox News, Donald Trump avait encore durci le ton, affirmant qu’il ne serait « pas beaucoup plus patient » avec l’Iran. « Toute personne saine d’esprit conclurait un accord, mais ils sont peut-être fous », avait-il déclaré.