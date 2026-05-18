Israël affirme que la flottille pour Gaza ne transporte aucune aide humanitaire

Le COGAT, l’organisme du ministère israélien de la Défense chargé de la coordination civile à Gaza et en Judée-Samarie, affirme que la flottille actuellement en route vers Gaza, sans coordination avec les autorités, ne contient aucune aide humanitaire destinée aux habitants de l’enclave.

Selon l’organisme, environ 600 camions d’aide entrent chaque jour à Gaza en coordination avec l’ONU et les organisations internationales.

Le COGAT dénonce une « provocation pour la provocation » et accuse les organisateurs de privilégier le « théâtre » à la coordination humanitaire.