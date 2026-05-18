LIVE BLOG | Israël commence à intercepter la flottille pour Gaza après avoir appelé les navires à « faire demi-tour immédiatement »
Le président américain a averti Téhéran que “le compte à rebours est lancé” et que l’Iran devait “agir vite” - L'audience de Benjamin Netanyahou reportée à demain matin pour des raisons sécuritaires
Tsahal affirme avoir éliminé un commandant du Jihad islamique à Baalbek
Tsahal annonce avoir éliminé dans la nuit de dimanche à lundi Wael Mahmoud Abd al-Halim, présenté comme le commandant du Jihad islamique dans la région de la Bekaa, au Liban. Selon l’armée israélienne, il a été visé lors d’une frappe précise dans le secteur de Baalbek. Tsahal affirme que Wael Mahmoud Abd al-Halim supervisait l’intégration de membres du Jihad islamique dans des opérations aux côtés du Hezbollah au Liban, et qu’il œuvrait ces dernières semaines à préparer des attaques contre des soldats israéliens. L’armée indique avoir pris des mesures pour réduire les risques pour les civils, notamment par l’usage de munitions précises et d’une surveillance aérienne.
Le président libanais Joseph Aoun affirme qu’il fera « l’impossible » pour mettre fin à la guerre avec Israël
Selon lui, le cadre fixé par le Liban pour les négociations repose sur plusieurs conditions : le retrait israélien, le maintien du cessez-le-feu, le déploiement de l’armée libanaise le long des frontières, le retour des déplacés et une aide économique au Liban.
Israël affirme que la flottille pour Gaza ne transporte aucune aide humanitaire
Le COGAT, l’organisme du ministère israélien de la Défense chargé de la coordination civile à Gaza et en Judée-Samarie, affirme que la flottille actuellement en route vers Gaza, sans coordination avec les autorités, ne contient aucune aide humanitaire destinée aux habitants de l’enclave.
Selon l’organisme, environ 600 camions d’aide entrent chaque jour à Gaza en coordination avec l’ONU et les organisations internationales.
Le COGAT dénonce une « provocation pour la provocation » et accuse les organisateurs de privilégier le « théâtre » à la coordination humanitaire.
Le ministère turc des Affaires étrangères condamne l’intervention des forces israéliennes contre la Global Sumud Flotilla, destinée selon Ankara à acheminer de l’aide humanitaire vers Gaza.
La Turquie qualifie cette opération de « nouvel acte de piraterie » et affirme que la flottille compte des citoyens d’environ 40 pays. Ankara exige qu’Israël cesse immédiatement son intervention et libère sans condition les participants détenus. Le ministère indique suivre la situation avec d’autres pays afin d’assurer le retour en sécurité des citoyens turcs présents à bord.
L’équipe nationale iranienne de football quitte le pays avant la Coupe du monde 2026
Selon des médias iraniens, l’équipe nationale iranienne de football a quitté le pays ce lundi pour la Turquie, où elle doit disputer un dernier match amical avant de s’envoler vers les États-Unis pour la Coupe du monde 2026. L’agence Tasnim indique que la délégation, composée de 22 joueurs et du staff technique, a pris la direction d’Antalya
Le Somaliland présente son premier ambassadeur au président israélien Isaac Herzog
Le nouvel ambassadeur du Somaliland, Mohamed Haji Omar Mohamoud, présente ce lundi ses lettres de créance au président israélien Isaac Herzog, à la résidence présidentielle de Jérusalem.
En décembre, Israël est devenu le seul État au monde à reconnaître l’indépendance du Somaliland, territoire qui revendique son autonomie depuis sa séparation de la Somalie en 1991. Nommé en février, Mohamed Hagi était jusqu’ici conseiller du président du Somaliland, Abdirahman Mohamed Abdullahi. Il est considéré comme l’un des architectes du rapprochement entre Israël et le Somaliland. D’autres ambassadeurs présentent également leurs lettres de créance ce lundi à la résidence présidentielle : ceux du Vatican, de l’Australie, de Corée et du Vietnam.
L’Iran affirme poursuivre les discussions avec les États-Unis par l’intermédiaire du Pakistan
Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères affirme que les discussions avec les États-Unis se poursuivent grâce à une médiation du Pakistan. Pour l'Iran, les spéculations concernant l’enrichissement d’uranium et les matières nucléaires iraniennes sont « sans fondement ». Téhéran affirme que les Américains ont présenté des propositions et que l’Iran a transmis ses propres positions.
Le Pakistan aurait transmis à Washington une nouvelle proposition iranienne pour mettre fin à la guerre
Selon Reuters, le Pakistan a transmis dimanche soir aux États-Unis une proposition iranienne visant à mettre fin à la guerre. L’information est attribuée à une source pakistanaise. Aucun détail supplémentaire n’a été communiqué pour l’instant sur le contenu de cette nouvelle proposition.
Toutes les audiences prévues ce lundi dans le procès pour corruption de Benjamin Netanyahou ont été annulées, après une demande déposée par ses avocats. La défense avait invoqué des raisons sécuritaires et diplomatiques pour demander l’annulation du témoignage du Premier ministre israélien, qui devait reprendre ce matin devant le tribunal de district de Tel Aviv.
Deux suspects arrêtés après un incendie criminel près d’Hébron
La police israélienne annonce avoir arrêté dans la nuit deux suspects liés à l’incendie criminel d’une structure dans le village de Khirbet Wadi al-Rahim, près de Susiya, au sud d’Hébron. Selon la police, des agents ont été dépêchés sur place après le signalement de l’incendie et ont commencé à recueillir des témoignages et des éléments pour l’enquête.
Benjamin Netanyahou demande l’annulation de son témoignage au procès pour corruption ce matin pour des raisons sécuritaires
Les avocats de Benjamin Netanyahou ont demandé au tribunal d’annuler le témoignage du Premier ministre prévu ce matin dans son procès pour corruption. L’audience devra débuter mardi matin à 9h30 devant le tribunal de district de Tel Aviv. La défense invoque des raisons diplomatiques et sécuritaires, un motif déjà utilisé à plusieurs reprises depuis le début de son témoignage. Les juges n’ont pas encore décidé s’ils acceptaient la demande.
Le maire d’une ville arabe du nord d’Israël grièvement blessé par balles
Le chef du conseil local de Jadeidi-Makr, Suheil Milhem, aurait été grièvement blessé par balles dans le nord d’Israël, aux côtés de son adjoint, selon les médias israéliens. La police recherche les auteurs de cette tentative d’assassinat présumée. Le Magen David Adom indique que deux hommes ont été évacués vers l’hôpital de Nahariya, l’un dans un état grave et l’autre dans un état modéré.
Dix Israéliens arrêtés après avoir franchi la frontière syrienne
Tsahal annonce que dix civils israéliens ont traversé la frontière vers la Syrie avant d’être interceptés par des soldats israéliens et ramenés en Israël. Les personnes arrêtées ont été remises à la police israélienne. L’armée qualifie l’incident de “grave” et souligne qu’il s’agit d’une infraction pénale mettant en danger les forces israéliennes et les civils.
Donald Trump a réunit son équipe de sécurité nationale sur la guerre avec l’Iran samedi selon CNN
Donald Trump a réuni samedi plusieurs hauts responsables de son équipe de sécurité nationale pour discuter de la suite à donner à la guerre avec l’Iran, selon CNN. La réunion s’est tenue dans son club de golf en Virginie, avec notamment JD Vance, Marco Rubio, John Ratcliffe et Steve Witkoff, quelques heures après le retour du président américain de Chine.
Donald Trump menace l’Iran sur Truth Social : “le compte à rebours est lancé”
Donald Trump a publié dimanche soir sur Truth Social une nouvelle image interprétée comme un avertissement à l’Iran. Le visuel montre une carte du Moyen-Orient et de l’Asie centrale recouverte du drapeau américain, avec l’Iran placé au centre et visé par une douzaine de flèches rouges.
Quelques minutes plus tard, le Président Américain a également partagé une image générée par IA, le montrant dans une salle de commandement futuriste, la main posée sur un bouton rouge, avec des écrans affichant des frappes.