Sondage : une majorité de Juifs israéliens soutient l’application de la souveraineté en Judée-Samarie

Un sondage publié à l’occasion de la conférence du Mouvement pour la souveraineté, organisée jeudi à Jérusalem en présence de ministres et de députés, révèle qu’une majorité de la population juive israélienne est favorable à l’application de la souveraineté israélienne en Judée-Samarie. Selon l’enquête, 59 % des personnes interrogées soutiennent soit une application immédiate de la souveraineté, soit une mise en œuvre progressive.

Les résultats montrent un soutien particulièrement élevé parmi les électeurs des partis de la coalition gouvernementale. Parmi les électeurs du Shas, 90 % se déclarent favorables à cette mesure, dont 85 % qui soutiennent une souveraineté complète. Les électeurs du Sionisme religieux et d’Otzma Yehudit affichent également un fort soutien, à hauteur de 87 %, tout comme ceux du Likoud, où 87 % des répondants approuvent l’extension de la souveraineté israélienne à la Judée-Samarie.

Le soutien ne se limite toutefois pas au camp gouvernemental. Selon le sondage, 49 % des électeurs d’Israël Beiteinou et 46 % des électeurs de Bleu-Blanc se déclarent également favorables à une souveraineté totale ou graduelle. L’enquête fait aussi apparaître une adhésion particulièrement forte parmi les Israéliens juifs traditionalistes, dont 82 % soutiennent cette démarche, parmi lesquels 67 % se prononcent pour une application complète.

Pour les dirigeants du Mouvement pour la souveraineté, Yehudit Katsover et Nadia Matar, ces résultats témoignent d’une évolution profonde de l’opinion publique depuis le début de la guerre. Selon elles, une large majorité du camp national estime qu’il est temps de dépasser la simple gestion du statu quo et de franchir une étape politique décisive visant à ancrer définitivement la Judée-Samarie comme partie intégrante de l’État d’Israël.

Les responsables du mouvement considèrent que ce niveau de soutien crée une obligation politique pour le gouvernement et l’appellent à faire avancer le projet dans un avenir proche, avant les prochaines élections. Le sondage a été réalisé le 1er juin 2026 par l’institut Direct Polls auprès d’un échantillon représentatif de 489 Israéliens juifs adultes. La marge d’erreur est estimée à 4,4 %.