Spécial week-end | Réseaux sociaux : faut-il interdire l'accès aux mineurs ?

Face aux inquiétudes croissantes concernant l'impact des réseaux sociaux sur les adolescents, plusieurs pays ont décidé d'agir. Après l'Australie, qui interdit désormais l'accès aux plateformes sociales aux moins de 16 ans, d'autres États, dont les Émirats arabes unis, mettent en place ou préparent des législations similaires. La question se pose désormais en Israël : une telle mesure serait-elle réellement efficace ?

En Australie, la responsabilité incombe directement aux plateformes comme Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat ou X, qui doivent empêcher les mineurs d'accéder à leurs services sous peine de lourdes sanctions financières. Les Émirats arabes unis prévoient également un système strict de vérification de l'âge, sans possibilité de contourner la loi par une simple autorisation parentale.

Mais en Israël, les spécialistes restent partagés.

Pour la docteure Liraz Margalit, experte en psychologie numérique, une loi pourrait aider les parents à fixer des limites. Toutefois, elle estime qu'une interdiction totale risque de produire l'effet inverse. Selon elle, les adolescents arriveraient sur les réseaux sociaux à 15 ou 16 ans sans avoir acquis les réflexes nécessaires pour identifier les risques, exercer leur esprit critique ou se protéger en ligne. Elle craint également que ces plateformes deviennent encore plus attirantes précisément parce qu'elles seraient interdites. « En Israël, pays de la débrouille, beaucoup chercheront simplement à contourner les règles », prévient-elle.

La docteure Nili Steinfeld, enseignante-chercheuse à l'université d'Ariel, défend au contraire l'idée d'un encadrement légal. Elle rappelle que les enfants reçoivent aujourd'hui des smartphones de plus en plus jeunes, alors qu'ils ne disposent pas encore de la maturité nécessaire pour gérer leur temps d'écran ou résister aux mécanismes de captation des plateformes.

Les deux expertes s'accordent néanmoins sur un point : la loi, à elle seule, ne suffira pas. Une réglementation efficace devrait s'accompagner d'un véritable programme d'éducation au numérique, visant à apprendre aux jeunes à vérifier les informations, comprendre les algorithmes, développer leur esprit critique et adopter des usages responsables.

Le débat est donc loin d'être tranché. Entre protection des mineurs et liberté d'accès au numérique, Israël devra trouver un équilibre capable de répondre aux défis d'une génération née avec les réseaux sociaux.