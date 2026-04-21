Tel-Aviv en fête pour les 78 ans d’Israël

Quelques heures seulement après le recueillement de Yom Hazikaron, Tel-Aviv a basculé dans une ambiance festive à l’occasion de Yom HaAtzmaout, illustrant une nouvelle fois la singularité israélienne. Sur la place Habima, au cœur de la ville, des milliers de personnes se sont rassemblées pour célébrer les 78 ans de l’État d’Israël dans une atmosphère à la fois joyeuse et chargée de sens.

Drapeaux, décorations bleu et blanc, musique et danse : la fête bat son plein, portée par une population qui, malgré les épreuves, choisit de célébrer la vie. Les festivités ont débuté par une prise de parole marquante de l’ex-otage Avinathan Or, qui a évoqué la résilience et l’unité du peuple israélien, avant de laisser place à des performances artistiques et à un grand concert en plein air.

Cette année, les célébrations revêtent une dimension particulière. Pour la première fois depuis 2014, aucun otage israélien ne se trouve dans la bande de Gaza, un élément qui apporte une forme d’apaisement, malgré un contexte sécuritaire toujours tendu. Il y a encore quelques jours, l’incertitude planait sur le maintien des festivités, notamment dans le nord du pays. Finalement, de nombreuses municipalités ont choisi de maintenir les événements, tout en renforçant les consignes de sécurité.

Au-delà de l’effervescence, cette soirée incarne un moment de cohésion nationale. Israël, marqué par les pertes et les tensions, montre une fois de plus sa capacité à passer du deuil à la célébration, sans renier l’un ou l’autre.

À Tel-Aviv, comme dans le reste du pays, Yom Haatsmaout reste avant tout une affirmation collective : celle d’un peuple déterminé à vivre, à célébrer son indépendance et à regarder vers l’avenir, malgré les défis.