Un café de Jérusalem de nouveau visé par des manifestations d'orthodoxes

Pour la quatrième semaine consécutive, des manifestants orthodoxes ont protesté samedi devant le Café Basimta, à Jérusalem, en raison de sa décision de rester ouvert pendant le Shabbat.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des dizaines de manifestants rassemblés devant l'établissement, scandant des slogans. La police a déployé d'importantes forces sur place et installé un périmètre de sécurité afin d'empêcher les protestataires de s'approcher du café.

Selon Channel 13, un individu non identifié a également été filmé tôt dans la matinée en train de jeter un sac contenant des excréments à l'entrée de l'établissement.

Le Café Basimta est un projet porté par l'organisation Jews for Jesus, un mouvement chrétien messianique dont l'objectif est d'évangéliser les Juifs. En raison de ces liens, l'établissement est régulièrement la cible de manifestations de la part de groupes orthodoxes, qui dénoncent à la fois son activité pendant le Shabbat et son affiliation à une organisation missionnaire.

En réaction aux manifestations, de nombreux Israéliens laïcs s'étaient rendus au café ces dernières semaines pour lui témoigner leur soutien, au nom de la liberté de choix et du respect du caractère pluraliste de Jérusalem. Toutefois, selon les médias israéliens, cet élan de solidarité s'est quelque peu atténué à mesure que les liens du café avec Jews for Jesus sont devenus plus largement connus.