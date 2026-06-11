Un député israélien confronte le directeur d’une école de Shuafat accusé de liens avec le Hamas

Le président de la commission de l’Éducation de la Knesset s’est rendu à l’école Nur Al-Huda, où il a interrogé son directeur, Hamza Qaisi, sur ses liens présumés avec l’association Zakat Al-Quds. Cette organisation a été reconnue par des tribunaux israéliens comme affiliée au Hamas et fait actuellement l’objet d’une procédure de dissolution.

Lors de la visite, Tzvi Succot a présenté au directeur des documents qui montreraient, selon lui, des activités de collecte de fonds au profit d’organisations liées au Hamas. Hamza Qaisi n’a pas répondu aux questions du député ni aux documents qui lui ont été soumis. Il est ensuite retourné dans le bâtiment de l’école avant de refermer la porte derrière lui.

« Tant que vous serez affilié à l’organisation terroriste Hamas et à d’autres organisations terroristes, nous fermerons votre école », a déclaré Tzvi Succot. « Si vous faites entrer de l’argent du Hamas dans une école de Jérusalem, vous ne recevrez pas un seul shekel de l’État. »

La visite faisait suite à un rapport de l’organisation Jewish Voice, qui affirme que l’école serait liée à l’association « Amsach D’maat Alithim », elle-même dirigée par des personnes liées à Zakat Al-Quds.

Selon ce rapport, Hamza Qaisi occuperait des fonctions dans plusieurs associations liées à ces réseaux et serait apparu dans des publications remerciant des organisations désignées en Israël comme entités interdites en raison de leurs liens avec le Hamas pour leur soutien financier aux activités de l’école.

À l’issue de la visite, Tzvi Succot a indiqué qu’il allait saisir les ministères de l’Éducation et de la Défense afin qu’ils examinent les liens de l’établissement et s’assurent qu’aucun financement public ne soit accordé à des structures liées à des soutiens du terrorisme.

La députée Sharren Haskel a également réagi, affirmant que Hamza Qaisi dirigeait une association caritative du Hamas et avait transféré des millions de shekels provenant d’organisations liées au Hamas vers son école.

« Les écoles de l’État d’Israël qui reçoivent de l’argent public ne peuvent pas être liées au Hamas. Cela doit cesser. Cet homme ne peut pas diriger une école en Israël et mentir à la commission de l’Éducation », a-t-elle déclaré.