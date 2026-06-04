Un homme tué dans l’explosion de sa voiture sur l’autoroute Ayalon
La police privilégie la piste criminelle après l’explosion mortelle d’un véhicule près de l’échangeur de Holon.
Un homme de 27 ans a été tué jeudi matin dans l’explosion de son véhicule sur l’autoroute Ayalon, à proximité de l’échangeur de Holon, dans le centre d’Israël.
Selon la police israélienne, les premiers éléments de l’enquête indiquent que l’incident est d’origine criminelle.
L’explosion a provoqué un important incendie, mobilisant les secours et les pompiers sur l’une des principales voies de circulation du pays.
À leur arrivée sur les lieux, les équipes médicales n’ont pu que constater le décès du conducteur, grièvement blessé lors de la déflagration.
« Les pompiers ont travaillé pour maîtriser les flammes après qu’un véhicule a pris feu », ont indiqué les secouristes de United Hatzalah.
« Malheureusement, en raison de la gravité des blessures du conducteur, nous avons dû attendre que les autorités constatent officiellement son décès sur place », ont-ils ajouté.
Aucune autre victime n’a été signalée.
La police a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de l’explosion et d’identifier les responsables.
Ces dernières années, plusieurs règlements de comptes liés à la criminalité organisée ont été recensés en Israël, notamment à l’aide d’engins explosifs placés dans des véhicules.