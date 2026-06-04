Un homme tué dans l’explosion de sa voiture sur l’autoroute Ayalon

Un homme de 27 ans a été tué jeudi matin dans l’explosion de son véhicule sur l’autoroute Ayalon, à proximité de l’échangeur de Holon, dans le centre d’Israël.

Selon la police israélienne, les premiers éléments de l’enquête indiquent que l’incident est d’origine criminelle.

L’explosion a provoqué un important incendie, mobilisant les secours et les pompiers sur l’une des principales voies de circulation du pays.

À leur arrivée sur les lieux, les équipes médicales n’ont pu que constater le décès du conducteur, grièvement blessé lors de la déflagration.

« Les pompiers ont travaillé pour maîtriser les flammes après qu’un véhicule a pris feu », ont indiqué les secouristes de United Hatzalah.

« Malheureusement, en raison de la gravité des blessures du conducteur, nous avons dû attendre que les autorités constatent officiellement son décès sur place », ont-ils ajouté.

Aucune autre victime n’a été signalée.

La police a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de l’explosion et d’identifier les responsables.

Ces dernières années, plusieurs règlements de comptes liés à la criminalité organisée ont été recensés en Israël, notamment à l’aide d’engins explosifs placés dans des véhicules.