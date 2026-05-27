Une fillette de 7 ans tuée par balle lors d’un violent différend à Ar’ara

Une fillette de 7 ans a été tuée mercredi dans la localité d’Ar’ara, dans la région de Wadi Ara, après avoir été touchée par balle au cou lors d’une fusillade sur fond de dispute entre voisins.

L’enfant, identifiée comme Leïla G’ahaja, a été transportée dans un état critique vers l’hôpital Hillel Yaffe par les équipes du Magen David Adom, alors que des manœuvres de réanimation étaient en cours. Son décès a été prononcé peu après son arrivée à l’hôpital.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le drame a débuté par une dispute entre deux enfants du voisinage. Les parents seraient ensuite intervenus et une violente altercation a éclaté entre les familles.

D’après la police israélienne, l’un des adultes impliqués a sorti une arme à feu et ouvert le feu, atteignant mortellement la fillette au cou.

D’importantes forces de police ont été déployées sur les lieux afin de recueillir des preuves et d’identifier les responsables.

Les secouristes présents sur place ont décrit une scène particulièrement difficile. « Nous avons reçu l’enfant inconsciente, souffrant d’une blessure. Nous avons immédiatement commencé les soins de réanimation », ont indiqué les équipes médicales.

La criminalité et les violences armées continuent de frapper durement la société arabe israélienne.

L’organisation Abraham Initiatives, engagée contre les violences dans les localités arabes, a dénoncé « une tragédie insoutenable » et accusé les autorités israéliennes d’abandonner la société arabe face à l’explosion de la criminalité.

Depuis plusieurs années, les responsables communautaires alertent sur la multiplication des fusillades, des règlements de comptes et de la circulation illégale d’armes au sein de certaines villes arabes du pays.