Une enseignante agressée par une élève en Israël

Une enseignante d’un collège du nord d’Israël a décidé de briser le silence et de raconter l’agression violente dont elle a été victime de la part d’une élève pendant son année de stage, un événement qui, selon elle, a bouleversé sa vie.

L’incident s’est produit en mars de l’année dernière lors d’un cours de sciences. Chargée de maintenir l’ordre pendant qu’un autre enseignant faisait cours, la jeune professeure explique qu’une élève perturbatrice refusait régulièrement d’obéir. Ce jour-là, l’adolescente regardait des vidéos à plein volume sur son téléphone. Lorsque l’enseignante lui a demandé de se calmer, la situation a dégénéré.

« Elle m’a insultée devant toute la classe, puis menacée », raconte-t-elle. Après un échange avec la mère de l’élève, qui avait demandé que sa fille soit renvoyée chez elle, l’enseignante a tenté de l’accompagner vers la sortie de l’établissement. C’est à ce moment-là que l’agression a eu lieu.

« Elle m’a attrapée par les cheveux, m’a tirée vers le bas et m’a arraché un morceau de l’oreille avec ses ongles. En même temps, elle me frappait avec son téléphone à la tête et au cou », témoigne-t-elle.

Transportée à l’hôpital, l’enseignante a dû subir une intervention nécessitant une vingtaine de points de suture. Une cicatrice permanente est restée visible. Depuis, elle affirme souffrir d’un sévère stress post-traumatique reconnu par les autorités israéliennes. Elle explique ne plus sortir seule de chez elle et craindre de croiser son ancienne agresseuse.

Une plainte a été déposée et l’élève est poursuivie pour violences contre une agente publique. Selon le ministère israélien de l’Éducation, l’adolescente a été exclue de son établissement scolaire.

Le ministère a qualifié l’affaire de « grave franchissement d’une ligne rouge » et assuré que l’enseignante bénéficie d’un accompagnement psychologique et professionnel.