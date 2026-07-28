Une famille retrouve à Yad Vashem une Bible hébraïque miniature écrite dans le ghetto de Lodz

Trois générations de la famille de Shlomo Knobel, survivant de la Shoah, se sont rendues récemment à Yad Vashem pour découvrir une Bible hébraïque miniature qu’il avait rédigée dans le ghetto de Lodz pendant la Seconde Guerre mondiale.

De la taille d’une boîte d’allumettes, l’ouvrage compte 85 pages écrites en micrographie. Selon Ynet, Shlomo Knobel l’a réalisé pendant près de trois ans alors qu’il vivait dans le ghetto avec son épouse, Shifra, et leur fils de 3 ans, Chaim Alter. Il travaillait alors dans une usine produisant des chaussures militaires.

Il utilisait une encre spéciale, achetée au prix d’une partie des rations de pain de sa famille, afin d’éviter que le texte ne s’efface. Son jeune fils répétait fièrement : « Mon père écrit une Bible. »

En 1943, Shlomo Knobel a relié l’ouvrage avant de l’offrir à Chaim Rumkowski, chef du Judenrat du ghetto. Les premières pages comportent notamment des illustrations micrographiques, dont un portrait de Rumkowski composé de minuscules versets bibliques.

Le fils de Shlomo Knobel a été assassiné pendant la Shoah. Shlomo et son épouse ont survécu, ont eu un autre enfant après la guerre, puis ont immigré en Israël en 1972. Pendant plusieurs décennies, il est resté persuadé que la Bible miniature avait disparu.

À la fin de la guerre, la survivante Bella Bialik avait pourtant retrouvé l’ouvrage dans les ruines du ghetto de Lodz, aux côtés d’une petite hanoukkia pliante. Elle a remis les deux objets à Yad Vashem en 1983, sans connaître l’identité de l’auteur de la Bible.

Un an plus tard, après la publication d’un article consacré à ces objets, un lecteur a contacté Yad Vashem et permis d’identifier Shlomo Knobel. Quarante et un ans après avoir offert son œuvre, il a ainsi pu la tenir de nouveau entre ses mains.

Récemment, son fils, son petit-fils et son arrière-petit-fils ont retrouvé cette pièce familiale à Yad Vashem, à l’approche de la bar-mitsva de ce dernier.

« Cette rencontre avec la Bible et avec notre histoire familiale a permis de boucler la boucle », a déclaré Avi Knobel, le fils de Shlomo.