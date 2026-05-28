Yad Vashem ouvrira à Munich son premier centre d’éducation sur la Shoah hors d’Israël

Pour la première fois de son histoire, Yad Vashem s’apprête à ouvrir un centre d’éducation sur la Shoah en dehors d’Israël. L’institution israélienne a choisi Munich pour accueillir ce nouveau centre, destiné à renforcer l’enseignement de la Shoah et à lutter contre la montée de l’antisémitisme et du révisionnisme en Europe.

Le futur établissement sera construit sur la Karolinenplatz, au cœur de Munich, avec le soutien du gouvernement allemand. Son ouverture est prévue dans un délai d’environ trois ans.

Selon Yad Vashem, Munich a été retenue après une vaste étude menée à l’échelle nationale, notamment en raison de son importance historique en tant que berceau du parti nazi, mais aussi pour ses infrastructures éducatives et sa position stratégique en Europe.

Le projet avait été évoqué dès 2023 lors d’une rencontre entre le président de Yad Vashem, Dani Dayan, et l’ancien chancelier allemand Olaf Scholz. Il bénéficie désormais du soutien du chancelier Friedrich Merz ainsi que de plusieurs responsables régionaux allemands.

L’institution de Jérusalem précise que ce centre s’adressera non seulement au public allemand mais aussi aux pays voisins.

Une extension supplémentaire est également prévue à Leipzig, dans l’est de l’Allemagne, avec des espaces interactifs destinés aux enseignants et aux élèves.

Pour Dani Dayan, cette initiative intervient à un moment crucial, alors que disparaissent progressivement les derniers survivants de la Shoah.

« Un enseignement historiquement rigoureux de la Shoah est plus important que jamais », a-t-il déclaré, alertant sur la progression du négationnisme, des distorsions historiques et de l’antisémitisme à travers l’Europe.