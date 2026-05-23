Une Israélienne reçoit son colis d'Alo Yoga vide avec des messages hostiles à Israël

Une jeune Israélienne affirme avoir reçu une commande de la marque américaine Alo Yoga contenant des déchets et des messages hostiles à Israël au lieu des vêtements de sport qu’elle avait achetés en ligne.

Eva Michnik, 24 ans, originaire de Beersheva, raconte avoir ouvert mercredi matin son colis avant de découvrir qu’il était pratiquement vide. À l’intérieur, elle dit avoir trouvé des papiers froissés et des détritus. Selon son témoignage relayé par N12, elle s’apprêtait à jeter le contenu lorsqu’une amie lui a conseillé d’examiner plus attentivement les documents présents dans le paquet, après avoir entendu parler de cas similaires.

La jeune femme a découvert des inscriptions telles que «Free Palestine» ainsi que «Mort à Tsahal» écrites sur un document lié à la commande.

«Le colis me semblait déjà beaucoup trop petit par rapport à ce que j’avais commandé», a-t-elle expliqué. «J’ai écrit au service client d’Alo Yoga, puis lorsque j’ai vu les inscriptions contre Israël et Tsahal, je les ai recontactés immédiatement.»

L’entreprise a répondu deux jours plus tard par téléphone depuis un numéro étranger. La société s'est excusée, a remboursé la commande et a proposé de renvoyer gratuitement les articles achetés, sans toutefois fournir davantage d’explications sur l’incident.

Après avoir partagé son expérience dans un groupe Facebook de clientes de la marque, Eva Michnik affirme avoir découvert que d’autres Israéliennes avaient signalé des situations similaires ces derniers jours.

«C’est une grande entreprise, très connue, beaucoup d’influenceuses israéliennes travaillent avec elle. Il est important qu’ils trouvent la personne responsable et qu’ils traitent ce problème», a-t-elle déclaré.

À ce stade, Alo Yoga n’a pas publiquement commenté ces accusations ni précisé si une enquête interne avait été ouverte concernant d’éventuels actes ciblant des clientes israéliennes lors de la préparation des commandes.