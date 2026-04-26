Violences chez les adolescents : Netanyahou ordonne un durcissement des mesures éducatives et sécuritaires

À la suite de plusieurs meurtres impliquant des adolescents, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a réuni en urgence le ministre de l’Éducation Yoav Kish et le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir afin de coordonner une réponse gouvernementale à ce qu’il qualifie de «phénomène grave».

Lors de cette réunion, les ministres ont présenté l’état des actions en cours dans leurs domaines respectifs. Le gouvernement entend désormais intensifier ses efforts pour endiguer la montée de la violence chez les jeunes, à la fois sur le plan éducatif et sécuritaire.

Le chef du gouvernement a notamment ordonné un renforcement des programmes de sensibilisation au sein du système éducatif, avec pour objectif de prévenir les comportements violents dès le plus jeune âge. Il a également demandé une intensification des mesures d’application de la loi, afin de dissuader et sanctionner plus efficacement les actes de violence.

«Nous avons tous été choqués par ces meurtres odieux. Nous ne pouvons pas l’accepter et nous devons agir immédiatement pour les stopper tant qu’ils restent limités», a déclaré Benjamin Netanyahou. Il a insisté sur la nécessité de traduire les auteurs en justice, tout en appelant à une mobilisation collective.

Le Premier ministre a souligné le rôle central des enseignants et des parents dans la prévention, appelant à transmettre un message clair dans les écoles comme au sein des foyers : la violence constitue un crime et doit être condamnée sans ambiguïté.

Cette prise de position intervient dans un contexte de vive émotion en Israël, notamment après le meurtre d’un jeune employé dans une pizzeria à Petah Tikva le jour de l’Indépendance.