JO Paris : la délégation algérienne dénonce un "complot sioniste" contre sa championne Imane Khelif

La boxeuse algérienne Imane Khelif, qualifiée pour la finale des -66 kg aux Jeux olympiques de Paris, se trouve au cœur d'une polémique concernant son genre. Face aux accusations, la délégation algérienne dénonce une campagne de dénigrement qu'elle attribue à des motivations politiques aux relents antisémites.

Yassine Arab, directeur des comités olympiques et sportifs algériens, a déclaré au Sydney Morning Herald : "Le lobby sioniste veut briser l'esprit d'Imane. Mais aujourd'hui, Imane est très forte. Ils ne veulent pas qu'une fille musulmane ou arabe monte en grade dans la boxe féminine."

La controverse a pris de l'ampleur lorsque la Fédération internationale de boxe (IBA) a affirmé qu'Imane Khelif et la Taïwanaise Lin Yu-ting étaient "des hommes", se basant sur des tests effectués en 2022 et 2023. Le Comité international olympique (CIO) a fermement rejeté ces allégations, soulignant qu'Imane Khelif est "née femme, enregistrée comme femme, vit sa vie en tant que femme, boxe en tant que femme".

Le ministre algérien de la Jeunesse et des Sports, Abderrahmane Hammad Zaheer, a réagi vivement sur les réseaux sociaux : "L'Algérie poursuivra ceux qui ont fait du mal à notre héroïne. Nous répondrons à toute provocation par la force." Imane Khelif, quant à elle, a déclaré à BeIN Sports : "C'est une question de dignité et d'honneur pour chaque femme ou femelle. [...] Je veux dire au monde entier que je suis une femme, et que je resterai une femme. Je dédie cette [future] médaille au monde et à tous les Arabes, et vive l'Algérie."

La polémique a même attiré l'attention de personnalités internationales, dont l'ancien président américain Donald Trump, qui a promis de "tenir les hommes à l'écart du sport féminin".

Malgré la controverse, Imane Khelif bénéficie d'un fort soutien populaire en Algérie. Elle a remercié ses supporters après sa qualification en finale : "Ce soutien populaire, c'est ce qui m'a motivée et rendue plus forte. Je remercie l'Algérie et le peuple algérien." La finale des -66 kg, où Khelif est assurée d'une médaille d'or ou d'argent, se tiendra vendredi.