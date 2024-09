Cérémonie du souvenir, dimanche 29 septembre à la grande synagogue de la Victoire

La Grande Synagogue de la Victoire à Paris accueillera le dimanche 29 septembre 2024 la Cérémonie du Souvenir en l'honneur des déportés et des victimes de la Shoah. Cet événement annuel, qui se tient traditionnellement juste avant Roch Hachana, ouvrira ses portes dès 10 heures du matin et sera retransmis en direct sur France 2 à partir de 10h45.

Cette année, la cérémonie rendra un hommage particulier aux sportifs juifs, mettant en lumière leur force et leur courage face à l'adversité. Steve Suissa, producteur et présentateur de l'événement, souligne l'importance de cette thématique : "C'est une cérémonie combative autour des sportifs, cinq héros qui ont eu des destins incroyables et qui doivent inspirer les jeunes. On rend hommage à ces milliers de personnes mortes à cause de leur identité. Mais nous tenons à célébrer des héros et non des victimes."

L'événement retracera l'histoire des athlètes juifs en Europe, depuis la fin du 19ème siècle jusqu'à l'ère nazie. Il évoquera comment les Juifs, souvent exclus des universités, se sont tournés vers le sport, devenant champions dans diverses disciplines. La cérémonie commémorera également les milliers de sportifs juifs qui ont été déportés et tués pendant l'Holocauste.

Des personnalités de renom participeront à cette commémoration. Francis Huster officiera en tant que maître de cérémonie, tandis que la mise en scène et la production seront assurées par Steve Suissa. Emmanuelle Béart, Rachel Khan, Abnousse Shalmani et Pascal Elbé feront partie des intervenants qui donneront vie à des lettres imaginaires, témoignages posthumes de cinq athlètes au destin souvent tragique.

En plus de cet hommage aux sportifs, une septième bougie sera allumée pour les victimes des attaques du 7 octobre en Israël, et des prières seront offertes pour la libération des 101 otages encore détenus par le Hamas à Gaza.

La cérémonie, ouverte à tous, se déroulera à la synagogue de la Victoire. Sa retransmission en direct sur France 2 permettra à un large public à travers la France de participer à ce moment de recueillement et de mémoire collective.