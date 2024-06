Comment bien faire techouva, par le rabbin Pinto

Le grand rabbin Yoshiyahu Pinto a évoqué, lors de son dernier sermon, le phénomène de la techouva et le fait de se rapprocher de la religion et a déclaré qu'il fallait veiller à le faire de la bonne manière. Lors de son discours courageux, le rabbin Pinto a tenu à préciser que se rapprocher de la religion ne signifie pas nécessairement se rapprocher de D.ieu. La religion, selon lui, est un virus contagieux, et la vraie techouva consiste à adorer D.ieu et à être l’un de ses fils.

« La techouva, ce n’est pas quelque chose qu’on peut forcer ou obliger à faire », a déclaré le rabbin Pinto. « Beaucoup de gens se rapprochent de la religion mais ne retournent pas à D.ieu. La religion est un virus dangereux. Si vous êtes infecté par ce virus, vous aurez des ennuis. »

Selon le rabbin Pinto : « Revenir à D.ieu signifie adorer D.ieu. Il y a beaucoup de gens qui portent un chapeau, un costume et une barbe, y compris certains rabbins, mais ils ont été infectés par la religion et n'y sont pas véritablement connectés de l'intérieur, du plus profond de leurs entrailles. La religion, c’est « tous mes os le diront».

« Contrairement au christianisme, la religion juive n'est pas contagieuse, elle fait partie intégrante de nous. D.ieu n'a pas bâti de religion, mais nous sommes ses fils », a-t-il ajouté. « Vous voulez que les autres fassent techouva ? Priez D.ieu pour qu'ils fassent techouva, c'est la meilleure chose à faire. Et donnez le bon exemple au monde, afin qu'ils apprennent de vous et veuillent faire comme vous », a-t-il expliqué.

En conclusion, le rabbin Pinto a déclaré : « Parce que lorsque quelqu’un voit la vérité, il la ressent et veut s'en rapprocher et en faire partie. Mais lorsqu’on se contente d’imiter quelque chose, l’imitation a toujours une valeur inférieure. Un sac qui est une imitation ne coûte pas grand-chose mais une marque authentique ne coûte pas plus cher. »