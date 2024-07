Débats sur la Halacha : le rabbin Meir Eliyahu Pinto a captivé Ashdod

Le Beit Midrash « Shuva Israel » à Ashdod était bondé. Les rabbins de la Yeshiva et ses étudiants sont venus participer à la leçon dispensée par le rabbin Meir Eliyahu Pinto, fils du grand rabbin Yoshiyahu Pinto, chef des communautés « Shuva Israel ».

La leçon, qui traitait des règles sur l’utilisation des téfilines en général et des téfilines de Rabbenou Tam en particulier, s'est transformée en quelques minutes en une arène à l’ambiance « ritcha deoraita », un échange ardent et enthousiaste de questions et réponses, de discussions halakhiques et de débats profonds.

Au début de son discours, le rabbin Meir Eliyahu a révélé qu'il devrait publier très prochainement un nouveau livre qui traitera entièrement de la question des téfilines de Rachi et des téfilines de Rabbenou Tam, ainsi que d'autres questions.

Le nouveau livre intitulé « Téfilines Demari Alma » devrait être distribué dans les communautés juives des États-Unis et d'Israël et il sera disponible dans les librairies les plus réputées.

Malgré son âge relativement jeune, le rabbin Meir Eliyahu Pinto est considéré comme un génie et sa persévérance est largement reconnue. Il donne fréquemment des cours de Torah et de halacha à la yeshiva « Shuva Israel » à Manhattan auxquels beaucoup viennent assister.

Ces jours-ci, le rabbin Meir Eliyahu Pinto est venu en Israël pour renforcer les communautés « Shuva Israel », en compagnie de son frère aîné, le rabbin Yoel Moshe Pinto, le fils et successeur du grand rabbin Pinto, qui donne des leçons en série aux quatre coins du pays.

Ce soir, un autre cours sera donné par le rabbin Meir Eliyahu Pinto, dans la ville d'Ashkelon, à la yeshiva « Shuva Israel », située au 5, rue HaSukah, à 17h00.