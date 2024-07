« Il faut voir le bon côté même quand c'est dur » : des milliers de participants ont assisté au sermon du rabbin Yoel Pinto

Ces derniers jours, plus de 5 000 personnes ont assisté aux sermons donnés par le rabbin Yoel Pinto, qui se trouve actuellement en Israël et qui s’est engagé dans un marathon de leçons de Torah, de renforcement spirituel et de hassidisme dispensées dans des dizaines de villes aux quatre coins du pays.

Le rabbin Yoel Pinto est le fils aîné et successeur du grand rabbin Yoshiyahu Pinto, et ces dernières années, il sert de bras droit à son père dans la gestion de la branche spirituelle des dizaines de yeshivot et de batei midrash de « Shuva Israel ».

Shuva Israel

Le point culminant de la campagne de renforcement spirituel en cours en Israël a été enregistré samedi dernier, avec la paracha Kora’h. Le rabbin Yoel Pinto a séjourné le Chabbat dans la ville d’Ashdod, où il a donné de nombreux cours de Torah.

Le soir de Chabbat, un sermon a été donné à la yeshiva de « Shuva Israel » dans le 12ème arrondissement, où se sont également déroulées les prières de Chabbat, suivies par le repas de Chabbat qui a eu lieu chez le grand rabbin Pinto, dans le 11ème arrondissement.

Le repas du soir de Chabbat s’est terminé environ deux heures après minuit. Le rabbin Yoel Pinto a prêché la Torah et le hassidisme et a captivé, pendant plusieurs heures, son public venu nombreux de toute la ville d'Ashdod.

Shuva Israel

« Le ressentiment et la tristesse sont le fléau de notre génération, à travers lequel le génie du mal cherche à nous abattre. Dès l’instant où une personne fait entrer la joie dans sa vie et adore le Saint, béni soit-Il, par le bonheur d'une mitsva, elle reçoit les pouvoirs de la réussite et du salut », a déclaré le rabbin Yoel Pinto pour encourager son public.

« Nous voyons dans toutes les paraboles de la semaine que les chutes subies par le peuple d'Israël, après l'exode d'Egypte et après le don de la Torah sur le mont Sinaï, sont la conséquence de ses plaintes et de ses pleurs », a-t-il ajouté. Et de poursuivre : « C'est vrai, nous traversons tous des difficultés dans la vie, mais le Saint, béni soit-Il, veut que nous recherchions le côté positif et apportions de la joie, car en réalité, tout ce que D.ieu fait dans le monde n'est que pour le mieux. »

Le soir de Chabbat, une autre leçon de Torah a été donnée en l’honneur de la hiloula de Joseph le Tsadik, dont la mort est commémorée au sein des communautés d'Israël le 1er du mois de Tamouz. Des milliers de personnes ont participé aux festivités qui se sont poursuivies jusqu’au petit matin.

Le rabbin Yoel Pinto poursuit cette semaine son marathon de leçons de Torah dans des dizaines de villes israéliennes, et partout, il apporte la bénédiction de son père, le grand rabbin Yoshiyahu Pinto.