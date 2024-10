"In Frame and in Life. Maroc : mode, parure et identité", une exposition sur la culture juive marocaine à Beer Sheva

Le Musée des cultures islamiques et du Proche-Orient de Beer-Sheva accueille une nouvelle exposition "In Frame and in Life. Maroc : mode, parure et identité", en partenariat avec le Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme (MAHJ) de Paris et l'Institut français d'Israël. Cette exposition, qui ouvrira ses portes le 9 septembre 2024, explore la mode vestimentaire marocaine comme témoin de valeurs culturelles et d'identités croisées.

Elle se divise en deux parties distinctes :

- Une collection de photographies prises dans les années 1930 par l'ethnologue Jean Besancenot, capturant la vie des communautés juives au Maroc.

- Des créations contemporaines de mode par Stav Alfassi et Netta Ittah, designers israéliennes d'origine marocaine, qui puisent leur inspiration dans leur héritage culturel.

Soutenue par la Fondation Jacqueline de Romily, cette exposition représente une opportunité exceptionnelle de découvrir la richesse du patrimoine vestimentaire marocain et son influence sur la mode contemporaine.