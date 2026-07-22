Jeûne de Tisha BeAv 2026 : tout ce qu'il faut savoir

Des dizaines de milliers de fidèles sont attendus mercredi soir au Mur occidental, à Jérusalem, pour marquer le début du jeûne de Tisha BeAv par la lecture du Livre des Lamentations et la récitation des kinot, les élégies consacrées à la destruction des Temples. La Fondation du patrimoine du Mur occidental s’est préparée à accueillir les nombreux fidèles et visiteurs attendus sur l’esplanade.

Le jeûne commencera au coucher du soleil mercredi 22 juillet et prendra fin à la tombée de la nuit jeudi 23 juillet. Tisha BeAv, qui signifie "neuvième jour du mois d’Av", constitue la principale journée de deuil du calendrier juif. Elle commémore notamment la destruction du Premier Temple de Jérusalem par les Babyloniens en 586 avant l’ère commune, puis celle du Second Temple par les Romains en l’an 70. Une autre estimation date cette seconde destruction en l'an 68.

Tisha BeAv clôt la période des "Trois Semaines", ou Bein HaMetzarim, commencée le 17 Tamouz, date qui rappelle la brèche ouverte dans les murailles de Jérusalem. Selon la tradition juive, la destruction de la ville et du Temple est également associée à la "haine gratuite", ou sinat hinam, qui divisait alors le peuple juif. Le message spirituel de cette journée appelle donc à combattre les querelles internes et à renforcer la fraternité.

Une journée marquée par le deuil

Comme à Yom Kippour, les fidèles s’abstiennent de manger et de boire pendant environ 25 heures. Les autres interdictions traditionnelles concernent notamment le port de chaussures en cuir, les soins corporels destinés au confort, les relations conjugales et l’usage de parfums ou de crèmes. La musique et les activités de divertissement sont également proscrites. Dans les synagogues, le Livre des Lamentations est lu le soir, tandis que les kinot sont récitées pendant les offices. Les fidèles s’assoient généralement à même le sol ou sur des sièges bas, à la manière des personnes en deuil.

Avant le début du jeûne, il est conseillé de s’hydrater suffisamment, de limiter la caféine et d’éviter les aliments très salés ou très sucrés, susceptibles d’accentuer la soif. Le repas précédant le jeûne doit être équilibré, avec des glucides complexes, des protéines et des légumes. À la sortie, la reprise de l’alimentation doit se faire progressivement.

Les personnes âgées, malades ou fragiles, ainsi que les femmes enceintes, doivent demander l’avis d’un médecin et d’une autorité rabbinique. Un traitement médical ne doit pas être interrompu sans avis professionnel. En cas de malaise, de vertiges, de nausées ou de signes de déshydratation, une assistance médicale doit être sollicitée rapidement.

Les horaires du jeûne en Israël

Jérusalem : de 19h47 à 20h12

Tel-Aviv : de 19h45 à 20h14

Rishon LeZion : de 19h45 à 20h13

Haïfa : de 19h48 à 20h15

Safed : de 19h43 à 20h13

Tibériade : de 19h46 à 20h13

Ashdod : de 19h45 à 20h14

Beer-Sheva : de 19h46 à 20h12

Eilat : de 19h39 à 20h05

Les horaires publiés peuvent légèrement varier selon les méthodes de calcul et les usages communautaires. Les principales heures annoncées pour Jérusalem, Tel-Aviv, Haïfa, Beer-Sheva, Ashdod, Tibériade et Eilat sont également reprises par plusieurs calendriers religieux israéliens.

Les horaires du jeûne en France

Paris : de 21h42 à 22h24

Lyon : de 21h21 à 21h59

Marseille : de 21h11 à 21h47

Strasbourg : de 21h20 à 22h01

Nice : de 21h05 à 21h41

Ces horaires sont donnés à titre indicatif et peuvent différer de quelques minutes selon les traditions suivies par chaque communauté. Il est recommandé de vérifier l’heure retenue auprès de sa synagogue.