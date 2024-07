La prière nocturne du grand rabbin Pinto sur les tombeaux des Justes de Monsey

Pour le peuple d'Israël : Hier soir, un peu avant minuit, un rassemblement de prière émouvant a eu lieu près de la tombe du tzadik Rabbi Haïm Zanvil Abramowitz, connu sous le nom de rabbin de Ribnitz, qui est enterré à Monsey aux États-Unis.

Le service de prière s'est déroulé sous la direction du rabbin Yoshiyahu Pinto, chef des communautés « Shuva Israel » en Terre d'Israël et dans le monde, avec la participation de dizaines de ses disciples.

Shuva Israel

La prière s’inscrit dans un contexte marqué par la situation complexe des Juifs du monde, qui sont victimes en ce moment même d’une inquiétante montée de l’antisémitisme et de graves incitations à la haine.

Au vu de la situation, le rabbin Pinto a demandé à prier près de la tombe du tzadik, connu pour l’accomplissement de grands saluts. Le rabbin Pinto était accompagné de son fils, le rabbin Meir Eliyahu Pinto. Ensuite, le rabbin Pinto s’est rendu sur les tombes des justes enterrés dans le cimetière de Monsey, parmi eux : la tombe du rabbin de Kosov, décédé la semaine dernière et la tombe de l’accomplisseur de saluts, le rabbin Moshe de New York.

Shuva Israel

« Le peuple d'Israël connait de grands malheurs Le monde entier est secoué et troublé par les guerres. Nos sages nous ont enseigné que tout ce que D.ieu accomplit dans le monde, il le fait pour Israël, afin que nous nous réveillions et priions. Le mérite des justes servira tout Israël », a déclaré le rabbin Pinto après la prière.

Au cours de ces derniers mois, le rabbin Pinto s’est régulièrement rendu aux yeshivot « Shuva Israel » dispersées dans le monde, pour les encourager. La semaine dernière, il s’est rendu à des yeshivot au Maroc, à Miami et à New York, et dans les prochains jours, il devrait visiter d'autres endroits encore.