Le 18 septembre, 6000 Juifs et l'Histoire s'invitent au Dôme de Paris

À situation exceptionnelle, soirée d'exception en France ! Alors que l'État d'Israël est en guerre et que l'antisémitisme relève la tête en France, plus de 6000 Juifs de France auront l'occasion unique, le 18 septembre prochain, de rencontrer les plus grandes sommités rabbiniques au monde, venues spécialement d'Israël, pour les bénir en perspective du Roch Hachana, le nouvel an hébraïque qui sera célébré les 2, 3 et 4 octobre. L'initiateur de ce rassemblement inédit par son ampleur, Joachim Cohen, a accepté de nous le présenter et nous a expliqué ce qui le rendait hors normes.

Joachim Cohen, les affiches que l'on peut voir dans Paris parlent d'un événement historique que la communauté juive de France s'apprête à vivre le 18 septembre au Dôme. En quoi l'est-il ?

D'abord, il l'est par son ampleur : le Dôme de Paris va accueillir ce soir-là plus de 6000 juifs venus de Paris, de France et même d'autres pays. C'est sans précédent pour une seule soirée. Ensuite, l'événement est rendu unique par la présence des sommités rabbiniques qui vont y participer. Nous avons organisé la venue exceptionnelle d'Israël de deux immenses figures du monde rabbinique : La première est le chef de file du judaïsme orthodoxe ashkénaze, le grand rabbin Dov Landau de Bné Brak. Il porte le titre dans le monde religieux de "Grand de la Génération" et il s'inscrit dans la lignée de ses illustres prédécesseurs que furent les grands rabbins Menahem Sha'h, Yossef Shalom Eliachiv et Aharon Leib Steinman, de mémoire bénie. Historique, en effet, car le rav Dov Landau, qui a aujourd'hui 94 ans, va venir pour la première fois en France ! Il a jugé que la communauté juive de France, à l'issue de cette année difficile, marquée par la guerre en Israël et par les actes antisémites en France, méritait sa bénédiction directe dans l'espoir que la nouvelle année hébraïque 5785 soit une année de paix et de sérénité pour l'ensemble du peuple juif. Il fera le déplacement uniquement pour cette soirée !

Mais ce n'est pas la seule haute personnalité rabbinique qui sera à la tribune du Dôme de Paris ce soir-là ?

Effectivement : il y aura aussi une autre grande figure, cette fois du monde sépharade. Il s'agit du Grand Rabbin Réouven Elbaz. Le rav Elbaz est d'origine marocaine, il comprend et parle même le français. Il n'est pas sorti d'Israël depuis 30 ans et nous avons dû faire usage de persuasion pour le convaincre de quitter la Terre d'Israël. Et il était important pour nous qu'il soit à Paris, d'abord, parce que c'est un homme qui connaît bien la communauté juive de France. Sa yéchiva "Or Hahaïm" compte en effet de nombreux rabbins et élèves qui sont issus de notre communauté et il saura parfaitement adresser son message aux Juifs de France.

Ensuite parce que le rav Elbaz est le catalyseur du mouvement de retour vers la tradition juive, la Téchouva auquel on assiste en Israël. C'est une personnalité très charismatique et chaleureuse dont le prestige transcende les clivages de la société israélienne. Mais surtout, parce que le rav Réouven Elbaz est le maître incontesté des offices de "Seli'hot", ces prières spéciales que l'on récite, dans le monde sépharade, chaque nuit durant le mois d'Eloul qui précède Roch Hachana et Kippour.

Jugez plutôt : chaque soir à minuit, le Rav Elbaz accueille quelque 10 000 personnes dans l'enceinte de sa yéchiva à Jérusalem pour la récitation des Séli'hot. Et durant ces offices se côtoient des ministres, des députés, des hommes d'affaires avec des gens simples, parfois même des repris de justice qui ont retrouvé le droit chemin et qui, pour rien au monde, ne rateraient ces "Séli'hot" récitées avec ferveur par le rav Elbaz. C'est donc lui qui orchestrera le 18 septembre un office exceptionnel de Séli'hot au Dôme de Paris et je sais qu'il y a des milliers de juifs qui attendent cet office et la bénédiction du rav Elbaz avec impatience !

Joachim Cohen

Outre les grands rabbins Dov Landau et Reuven Elbaz, je crois savoir et d'ailleurs l'affiche officielle les présente que quatre autres sommités rabbiniques sont également présentes ?

Effectivement : d'Israël nous aurons l'honneur de recevoir le Rav Itshak Ezrahi qui est le roch yéchiva de la plus grande yéchiva au monde, la yéchiva de Mir à Jérusalem avec ses 12 000 élèves, qui a 91 ans et qui connaît très bien la communauté juive en France. Sa présence prouve une fois de plus l'importance qu'il accorde à notre communauté.

Nous aurons également l'honneur d'accueillir notre très cher rav David Pinto qui est à la tête des Institutions "Hevrat Pinto" et qui est particulièrement apprécié par la communauté juive en France ainsi que par la communauté francophone d'Israël. Et enfin, nous aurons l'honneur de compter sur la présence du rav Itzhak Weil, roch Yéchiva d'Aix-les-Bains qui, à 95 ans, est aussi le doyen des grands rabbins français.

Réunir 6000 Juifs sous le Dôme de Paris alors que l'antisémitisme en France est omniprésent, c'est tout de même un défi de taille à une période où n'importe quel petit rassemblement communautaire provoque des manifestations anti-israéliennes voire antijuives ?

Vous avez raison. C'est un véritable tour de force sur le plan de la logistique et de la sécurité. Pour la sécurité, effectivement nous bénéficierons des services de protection de la police. Nous avons rencontré le préfet qui a mis en place un dispositif de sécurité à la hauteur de l'événement. Nous travaillons également avec le SPCJ (Service de Protection de la Communauté Juive) qui lui aussi sera déployé de manière tout à fait exceptionnelle.

Enfin, nous allons utiliser l'expertise et les services d'une société de sécurité privée pour obtenir une protection maximale. Ceci dit, il est important pour moi de souligner que ce rassemblement est totalement apolitique. C'est un rassemblement purement religieux qui sera focalisé autour de la prière. C'est un rassemblement autour de personnalités hautement spirituelles. Et au travers de ce rassemblement nous voulons aussi prouver que l'on peut encore en 2024, être Juif en France, défendre ses convictions religieuses et se réunir pour prier, à l'unisson pour une bonne et heureuse nouvelle année hébraïque.

Lorsque vous avez été confronté à ces défis logistiques et sécuritaires, vous n'avez pas été "refroidi" par les risques ?

Je dois vous avouer que même si l'idée a pu nous effleurer, nous avons décidé d'aller irrésistiblement de l'avant lorsque nous avons pris conscience de l'engouement que ce rassemblement suscitait dès que nous en avons annoncé les prémices. Il y a une formidable quête de spiritualité dans la communauté à la fin de cette année difficile. Les Juifs de France aspirent à écouter une voix, des voix qui vont les sublimer, qui vont les "recadrer" en perspective des Fêtes de Tichri. Et ensuite ils veulent se retrouver. Ils sont solidaires, plus encore face aux difficultés. Ils veulent être ensemble pour prier, pour écouter des messages qu'ils n'ont pas le privilège d'écouter en temps normal.

Alors, enfin, qui sont-ils ces Juifs de France et d'Europe qui se retrouveront au Dôme de Paris, le 18 septembre ?

Ce sont des Juifs des communautés de toute la France qui viendront en train ou en bus comme, par exemple, plusieurs centaines de Lyonnais qui feront le déplacement. Ce seront beaucoup d'étudiants des yéchivot de Paris et de la banlieue. Ce seront des écoliers et lycéens des écoles juives parisiennes (Ozar Hatorah, Lucien de Hirsch, Le Raincy, etc.). Ce seront également les étudiants des universités membres de mouvements estudiantins comme Olami qui se mobilisent.

Il y aura aussi des francophones qui doivent venir de Bruxelles, Anvers, et de Suisse et enfin je vous révèle qu'il y aura une délégation du judaïsme orthodoxe américain qui sera présente... Nous formulons l'espoir que tous les participants pourront pleinement profiter de cet événement et le conserveront ensuite gravé dans leur cœur afin qu'ils puissent passer une année 5785 qui soit plus heureuse que l'année qui se clôture.