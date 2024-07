Le rabbin Pinto prie pour l'âme de la mère du Roi du Maroc

Ces jours-ci, le Maroc est plongé dans le deuil suite au décès de Lalla Latifa, la mère du roi Mohammed VI. Les dirigeants du monde entier ont adressé leurs condoléances au roi et la communauté juive du Maroc a déclaré un deuil officiel.

Dès la sortie de Chabbat, lorsqu’il a appris la nouvelle du décès de la mère du roi, le grand rabbin Yoshiyahu Pinto a souhaité donner un sermon spécial au cours duquel il a prié pour l'âme de la défunte et a adressé des bénédictions à la famille du Roi Mohammed VI pour les consoler et les réconforter.

Le sermon s’est tenu chez le rabbin Pinto, dans la ville de Rabat, la capitale du Maroc, et a été retransmis en direct dans des dizaines de centres à travers le monde. Au début de son discours, le rabbin Pinto a déclaré : « Grâce à Dieu, commençons par l'honneur que nous fait le Maroc de nous accueillir. Aujourd'hui la mère du roi est décédée, que D.ieu prolonge les jours du roi dans son royaume. »

Le rabbin Pinto a ajouté : « Nous partageons la tristesse du roi et de tout le royaume. Nous prions pour son âme et nous prions pour que le Saint, béni soit-Il, donne de la force au roi et procure santé et bonheur, à lui ainsi qu'à tous les membres de sa famille. »

Le rabbin Pinto a consacré une prière spéciale à l'âme de la défunte et a dit : « Que le Saint, béni soit-Il, prolonge les jours du roi et de sa famille dans le bonheur, leur offre des années paisibles, agrandisse leur royaume et leur donne force et joie. Et l'âme de la défunte atteindra le sommet des cieux. »