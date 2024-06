Lors de la commémoration de la libération des Juifs d'Europe, les enfants ont prié pour la libération des otages

Lors de l’ouverture de la cérémonie commémorant la "Journée de la libération et du salut" des Juifs européens, qui a eu lieu au Mur des Lamentations, les enfants ont suscité l’émotion lorsqu’ils ont lu des psaumes et des poèmes en faveur de la libération des otages.

La "Journée de la libération et du salut" des Juifs d'Europe des mains des nazis, instituée le 26 Iyar et marquant le 79e anniversaire du sauvetage des survivants juifs restés en Europe après l’Holocauste et à la mémoire des martyrs de l’Holocauste, a été célébrée cette semaine en Israël et dans le monde avec la participation des grands rabbins, des représentants des Alliés et des survivants.

Cette journée historique est célébrée depuis une décennie à l'initiative de l'homme d'affaires juif Gabriel German Zakharyayev et sous les auspices des grands rabbins d'Europe et d'Israël à la date hébraïque de la capitulation du Troisième Reich en France.

Cette année encore, à la demande des grands rabbins d'Israël, les prières ont été célébrées sous le signe du concept « de génération en génération », mettant particulièrement l’accent sur la participation des enfants, des écoliers et des étudiants de la Torah.

Dans le cadre de la célébration de cette journée, des milliers de personnes et des centaines d'enfants ont participé à des dizaines de rassemblements de prière et d'action de grâce organisés dans des synagogues, des sites commémoratifs et des écoles du monde entier. Des événements ont eu lieu, entre autres, à Buenos Aires, Guangzhou en Chine, Budapest, Moscou, Vienne, Varsovie, Paris, Strasbourg, Marseille, Francfort, Leipzig, Stockholm, George Town à New York, Pinsk et Minsk en Biélorussie et Sydney en Australie.

Les événements se sont déroulés en présence des grands rabbins et des chefs des communautés et avec la participation des ministres de la Défense, des représentants du gouvernement, des attachés militaires, des ambassadeurs des alliés et des survivants. Cette année aussi, à Djerba en Tunisie, la libération et le sauvetage des Juifs des griffes des nazis a été célébré lors d'un rassemblement de prière particulièrement émouvant. En outre, des centaines de réfugiés ukrainiens ont participé à des rassemblements de prière à Bucarest en Roumanie, à Chisinau en Moldavie et à Varsovie en Pologne.

En Israël, le principal rassemblement de prière s'est tenu au Mur des Lamentations et dans des dizaines de synagogues du pays. L’ouverture de la cérémonie au Mur des Lamentations s'est déroulée en présence du rabbin Moshe Labal, chef de la yeshiva Torat Haim à Moscou, du rabbin Yosef Kaminetzky et du ministre du Travail, Yoav Ben Tzur, qui ont prononcé des paroles d'encouragement et des bénédictions.

Le rassemblement a réuni des centaines d'étudiants du projet d’étude des Mishnayot en souvenir des martyrs de la Shoah, « Yizkor », du foyer « Nous et nos descendants », qui opère dans cinquante succursales en Israël sous les auspices de l'instigateur de la « Journée de la libération et du salut », l'homme d'affaires Gabriel German Zakharyayev.

Les enfants de la plus grande œuvre du monde pour l’étude des Mishnayot ont ému les familles et les participants lorsqu’ils ont récité des psaumes et des poèmes pour la libération des otages et la guérison des blessés. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu et le président Yitzhak Herzog ont également envoyé des lettres de vœux spéciales pour la « Journée de la libération et du salut ». Netanyahu a écrit : « Cette fois, le rassemblement du 26 Iyar est organisé sous le signe de notre guerre qui est déterminée à lutter contre les ennemis d'Israël. Le message qui l'accompagne est très actuel. Il y a 79 ans, nous avons juré : « plus jamais ça ». La validité de cette promesse contraignante prend un tout nouveau sens ces derniers mois, tandis que nous frappons avec force les vils meurtriers du Hamas qui nous ont attaqués lors de Simchat Torah », a-t-il écrit.

Herzog a écrit dans sa lettre : « Il ne fait aucun doute que notre lutte contre le mal n'est pas terminée. En ce moment-même, nous continuons à mener une guerre sans merci contre le mal absolu, une autre incarnation du satanisme, faite de cruauté et de haine aveugle. Mais l’événement important que vous avez organisé me remplit non seulement de fierté mais aussi d'espoir ».