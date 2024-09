Israël : Shlomo Amar soutient la candidature de David Yosef pour le poste de Grand Rabbin

Le rabbin Shlomo Amar, rabbin de Jérusalem et ancien Grand Rabbin, a apporté son soutien à la candidature du rabbin David Yosef pour le poste de Grand Rabbin séfarade, selon des informations obtenues ce lundi par i24NEWS. Dans sa lettre de soutien, le rabbin Amar appelle à élire le rabbin David Yosef comme "Rishon létsion", c'est-à-dire Grand Rabbin séfarade.

Les élections pour le Grand Rabbinat auront lieu dans six jours. Deux autres candidats sont en lice : le rabbin Michael Amos Dayan de la Grande Cour de Justice et le rabbin Samuel Elijah, rabbin de Safed. Le rabbin Amar, très respecté et influent dans les cercles traditionnels et nationalistes religieux, a été très sollicité ces derniers mois pour obtenir son soutien.

Il est à noter que le rabbin Shlomo Amar et le rabbin Yitzhak Yosef, actuel grand rabbin séfarade, sont de la même famille puisque leurs enfants sont mariés. David Yosef est lui le frère de Yitzhak Yosef. Tous deux sont les enfants du Rav Ovadia Yosef.

À moins d'une semaine des élections, cette lettre de soutien est perçue comme un soutien de poids.