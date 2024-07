Drame de Majdal Shams : Discussion en zoom entre le Rabbin Pinto et le Cheikh Tarif

Une discussion excpetionnelle eu lieu hier soir, assisté par le Rabbin Josiah Pinto, entre le rabbin Pinto et le chef spirituel de la communauté druze, Cheikh Mwafek Tarif. Les deux hommes se sont longuement parlé en téléconférence Zoom, à la suite du meurtre de douze enfants dans le village druze de Majdal Shams par un missile tiré par le Hezbollah.

"Le meurtre des enfants est choquant et épouvantable. Nous prions pour la guérison des blessés et nos cœurs sont avec toute la communauté druze et avec tout le peuple d'Israël", a déclaré le Rabbin Pinto au Sheikh Tarif. "Nous souhaitons réconforter les familles en ce moment difficile et douloureux. Que Dieu leur envoie un grand réconfort et sa bénédiction", a ajouté le Rabbin Pinto.

Le Cheikh a tenu à remercier le rabbin Pinto, "L'esprit d'unité que vous inspirez nous donne de la force. Toute la communauté druze traverse des moments très difficiles. Ce n'est que dans l'unité que le mal peut être vaincu. Au nom de toute la communauté druze, je tiens à vous remercier", a-t-il ajouté. Ensuite, le Rabbin Pinto et le Cheikh Tarif ont discuté longuement en privé de divers sujets d'actualité.