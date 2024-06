"Rien n'est jamais sûr, ni acquis", rappelle le rabbin Pinto

« Dans la vie, rien n'est sûr et rien n'est acquis », a déclaré le grand rabbin Yoshiyahu Pinto au cours de son dernier sermon. Il a évoqué la situation complexe en Israël et dans le monde et a déclaré que chacun de nous devrait rebâtir chaque jour son système de défense et de guerre et ne pas compter sur soi.

Il a donné l'exemple des grands prêtres, parmi lesquels certains ont emprunté le mauvais chemin même s'ils ont servi pendant de nombreuses années dans le Temple : « Personne n'a d'assurance ni de crédit », a ajouté le rabbin Pinto. « Chacun devrait s’introspecter chaque jour pour vérifier si tout est en ordre. »

D’après lui, selon le judaïsme, toute personne doit adorer D.ieu « avec joie » d'une part et « avec appréhension » d'autre part et « bienheureux est celui qui a toujours peur ». « Il faut vivre dans la joie et la sérénité mais d'un autre côté, rester vigilant. »