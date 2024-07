Sunny Isles Beach : une nouvelle yeshiva pour le grand rabbin Pinto

Les institutions du grand rabbin Yoshiyahu Pinto, leader de la communauté mondiale "Shuva Israel", connaissent un essor remarquable. Une nouvelle yeshiva vient d'ouvrir ses portes en Floride et déborde déjà d'une intense activité spirituelle.

Cette nouvelle yeshiva, située à Sunny Isles Beach, vient compléter le réseau déjà établi en Floride, avec des établissements à Miami Beach et Aventura.

Shuva Israel

Ces derniers jours, le rabbin Pinto séjourne en Floride où il reçoit régulièrement son public et dispense des cours de Torah. Hier soir, il a présidé une hiloula (commémoration) spéciale dans la nouvelle salle de la yeshiva, en l'honneur du rabbin Chaim Ben Attar, surnommé "Or HaHaim HaKadosh" (La Sainte Lumière de la Vie).

Lors de son allocution, le rabbin Pinto a évoqué la figure sainte du Tsadik et a offert des paroles d'encouragement en lien avec l'actualité brûlante. Il a souligné : "On ne doit jamais être trop sûr de soi. Il faut rester vigilant et maintenir sa stabilité, car personne n'est à l'abri."

Shuva Israel

"Même le grand prêtre ayant servi pendant 40 ans peut dévier de son chemin. On peut être au sommet aujourd'hui et tomber demain. C'est pourquoi nous devons rester constamment alertes et ne jamais relâcher notre attention dans la vie," a déclaré le rabbin Pinto.

La semaine dernière, le rabbin Pinto a participé à une cérémonie émouvante lors de laquelle un rouleau de la Torah a été offert à la nouvelle yeshiva de Sunny Isles Beach. L'événement a rassemblé de nombreux invités venus de tous les États-Unis, notamment des rabbins, des hommes politiques et des entrepreneurs.

Le frère du rabbin Pinto, le rabbin Menachem Pinto, l'un des fondateurs et dirigeants des institutions "Shuva Israel", était également présent lors des récents événements en Floride.

Parallèlement aux enseignements du rabbin Pinto en Floride, son fils et successeur, le rabbin Yoel Pinto, s'est récemment rendu au Maroc, après plusieurs semaines intenses durant lesquelles il a dispensé de nombreux cours de Torah à travers Israël.

Au Maroc, le rabbin Yoel Pinto s'est recueilli dans l'ancien cimetière de la ville de Salé, près de la capitale Rabat. Accompagné de ses disciples, il a prié sur la tombe du père de "Or HaHaim HaKadosh", le rabbin Moshe Ben Attar, ainsi que sur celle de son grand-père, le rabbin Chaim Ben Attar.