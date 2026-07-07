Cristiano Ronaldo fait ses adieux au Mondial sans avoir soulevé la Coupe du monde

La défaite du Portugal face à l'Espagne en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 (1-0) pourrait marquer la dernière apparition de Cristiano Ronaldo sous le maillot portugais dans un Mondial.

À 41 ans, le quintuple Ballon d'Or a quitté la pelouse en larmes après le but inscrit dans les dernières minutes par Mikel Merino, mettant un terme à une carrière internationale exceptionnelle, mais inachevée sur la scène mondiale.

Cristiano Ronaldo quitte la compétition avec 11 buts inscrits en six Coupes du monde, un record de 25 matchs disputés dans le tournoi – à égalité avec Lionel Messi – et une multitude de distinctions individuelles.

Malgré trois réalisations lors de cette édition 2026, il n'a jamais réussi à offrir au Portugal le trophée le plus prestigieux du football.

Selon plusieurs observateurs, cette Coupe du monde a également mis en évidence les limites physiques de l'attaquant portugais.

Toujours décisif devant le but, Ronaldo a néanmoins pesé moins dans le jeu collectif. Face à l'Espagne, il n'a cadré qu'une seule tentative, tandis que le Portugal n'a pas enregistré le moindre tir cadré en seconde période.

L'équipe dirigée par Roberto Martínez a affiché un faible total de 0,6 but attendu (xG) contre 1,77 pour la Roja, illustrant les difficultés offensives portugaises.

Pour de nombreux analystes, le sélectionneur portugais aurait dû utiliser Cristiano Ronaldo comme un « super remplaçant » plutôt que comme titulaire indiscutable.

La difficulté de laisser une légende sur le banc aurait finalement pesé sur les choix tactiques du Portugal.

L'élimination du Portugal intervient alors que Lionel Messi, âgé de 39 ans, poursuit sa route dans cette Coupe du monde avec l'Argentine et rêve d'un deuxième titre mondial consécutif.

La comparaison entre les deux géants du football s'impose une nouvelle fois. Là où Messi a progressivement adapté son jeu au collectif, certains estiment que Ronaldo est resté fidèle à un rôle de finisseur jusqu'au bout.

Quoi qu'il en soit, le Portugais quitte probablement la scène mondiale comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire, avec un palmarès exceptionnel, mais sans le seul trophée qui lui aura toujours échappé : la Coupe du monde.