Le Qatar est de nouveau au cœur d'une polémique après des révélations selon lesquelles il aurait financé la présence de milliers de supporters lors de ses matchs de la Coupe du monde de la FIFA 2026 aux États-Unis. Selon plusieurs informations, la Fédération qatarie de football aurait pris en charge les billets d'avion, l'hébergement, les transports et les places de match de près de 1 000 personnes dans le cadre de son "Programme de délégation des supporters qataris", officiellement confirmé le 5 juin.

Toujours selon ces informations, de nombreux bénéficiaires n'avaient jamais assisté à un match de football auparavant. Avant la dernière rencontre de groupe du Qatar contre la Bosnie-Herzégovine, environ 500 participants ont été réunis dans un hôtel de Seattle pour recevoir des consignes sur leur comportement dans les tribunes ainsi qu'un "Fanbox" contenant notamment un maillot, un chapeau, des lunettes de soleil et un drapeau qatari.

Lors de la défaite 3-1 face à la Bosnie-Herzégovine, jusqu'à 2 000 spectateurs auraient assisté gratuitement à la rencontre. Des informations non vérifiées évoquent également la présence d'Américains et de Mexicains qui auraient été rémunérés pour garnir les tribunes, faisant écho aux accusations de soutien artificiel déjà formulées lors de la Coupe du monde de la FIFA 2022, organisée au Qatar et dont Doha avait contesté les critiques.

La Fédération qatarie de football affirme que ce programme visait à créer "une ambiance dynamique dans les stades afin de pousser les joueurs à obtenir les meilleurs résultats possibles". Malgré cette mobilisation, le Qatar a terminé dernier du groupe B après sa défaite contre la Bosnie-Herzégovine.

La sélection bosnienne, entraînée par Sergej Barbarez, a quant à elle créé la surprise. Après avoir décroché sa qualification pour le Mondial en éliminant l'Italie, elle a poursuivi son parcours en atteignant les seizièmes de finale parmi les meilleurs troisièmes. "Nous sommes arrivés ici en véritables outsiders. Nous voulions accomplir quelque chose de grand, et aujourd'hui c'est devenu réalité", s'est réjoui Sergej Barbarez.