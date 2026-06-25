Neymar fait son grand retour avec le Brésil et fond en larmes

Après 980 jours d'absence, Neymar a enfin retrouvé la sélection brésilienne. Entré en jeu lors de la victoire 3-0 du Brésil contre l'Écosse au Mondial 2026, l'attaquant de 34 ans a ému les supporters en fondant en larmes au coup de sifflet final.

Le joueur n'avait plus porté le maillot de la Seleção depuis sa grave blessure au ligament croisé antérieur contractée face à l'Uruguay en 2023. Depuis, les blessures se sont enchaînées, suscitant de nombreux doutes sur son retour au plus haut niveau.

Sa convocation par le sélectionneur Carlo Ancelotti avait d'ailleurs été vivement critiquée au Brésil. De nombreux observateurs jugeaient risqué d'emmener un joueur encore diminué physiquement au détriment de jeunes talents.

Entré à la 76e minute, Neymar n'a pourtant eu besoin que de vingt minutes pour rappeler son talent. Malgré quelques pertes de balle liées à son manque de rythme, il a créé trois occasions franches, insufflant un nouvel élan au jeu brésilien.

Au terme de la rencontre, remportée 3-0, le Brésil est devenu la première sélection à terminer la phase de groupes avec trois victoires en trois matchs.

Submergé par l'émotion, Neymar s'est effondré en larmes sur la pelouse, entouré de ses coéquipiers.

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« Il a changé le match dès son entrée », a salué Carlo Ancelotti. « Il a travaillé très dur pendant sa rééducation et sa qualité exceptionnelle nous sera encore très utile dans ce Mondial. »

Le Brésil attend désormais son adversaire en seizièmes de finale, où il pourrait affronter le vainqueur du duel entre le Japon et la Suède.