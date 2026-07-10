Pays-Bas : des supporters marocains scandent des slogans antisémites après l’élimination au Mondial

Des supporters de l’équipe du Maroc ont proféré de violentes insultes antisémites dans les rues de La Haye, aux Pays-Bas, après l’élimination de leur sélection face à la France lors de la Coupe du monde, selon des images diffusées par des médias locaux.

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Sur une vidéo, la foule est notamment entendue scandant : "Tous les Juifs sont des homos." Un journaliste présent sur place a également rapporté des slogans de soutien à l’organisation terroriste Hamas, ainsi que les cris "Les Juifs au gaz" et "Les Juifs sont un cancer".

Certains internautes ont affirmé que les supporters s’étaient rassemblés devant un établissement où ils pensaient que des touristes israéliens séjournaient. Les images montrent cependant la foule devant un centre médical, à une adresse où aucun hôtel ni hébergement touristique ne semble être installé.

Des bénévoles de la communauté sont d’abord intervenus pour disperser le rassemblement. La police est ensuite arrivée en nombre et a mis fin aux troubles moins d’une heure après la fin du match.