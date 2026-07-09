France - Maroc : revanche de 2022 ou nouvelle démonstration des Bleus ?

La France retrouve le Maroc ce jeudi soir au stade de Boston, en quart de finale de la Coupe du monde 2026, dans une affiche chargée d’histoire et de symboles. Quatre ans après la demi-finale du Mondial au Qatar, remportée par les Bleus, les Lions de l’Atlas rêvent de prendre leur revanche et de prolonger une nouvelle épopée mondiale.

Côté français, l’enjeu est immense. Didier Deschamps, qui égalera ce soir le record historique de l’Allemand Helmut Schön avec 25 matchs dirigés en Coupe du monde, peut qualifier la France pour une troisième demi-finale mondiale consécutive, une performance seulement réalisée par l’Allemagne et le Brésil.

Le parcours des Bleus jusqu’ici n’a pourtant pas été totalement tranquille. En huitième de finale, face au Paraguay, les vice-champions du monde ont dû batailler dans un match tendu, physique et marqué par de nombreuses provocations. La décision est venue à la 70e minute, sur un penalty transformé par Kylian Mbappé.

Avec ce but, l’attaquant français compte désormais sept réalisations dans le tournoi. Il partage la deuxième place du classement des buteurs avec Erling Haaland, à une longueur de Lionel Messi dans la course au Soulier d’or. Mbappé, auteur également de deux passes décisives et de nombreuses occasions créées, reste l’arme principale des Bleus.

Mais il n’est pas le seul à briller. Michael Olise impressionne pour sa première Coupe du monde. Le milieu offensif est devenu le premier joueur depuis le Brésilien Zico en 1978 à afficher des statistiques à deux chiffres dans trois catégories différentes pour un premier Mondial : dribbles réussis, occasions créées dans le jeu et passes cassant les lignes défensives. Avec Bradley Barcola et Ousmane Dembélé, il participe à la dynamique impressionnante d’une équipe de France qui reste sur sept victoires consécutives en matchs officiels.

Le Maroc, lui, arrive avec plusieurs incertitudes. Le sélectionneur Mohamed Wahbi est particulièrement préoccupé par l’état de son secteur offensif. Ismaël Saibari, recrue phare du Bayern Munich et buteur lors de chaque match de la phase de groupes, s’est blessé à la cuisse lors de la victoire 3-0 contre le Canada en huitième de finale et reste très incertain.

En cas d’absence, les Lions de l’Atlas devront s’appuyer encore davantage sur Brahim Díaz, impliqué dans dix buts depuis le début de la Coupe d’Afrique, et sur Achraf Hakimi. Le latéral marocain a déjà créé 15 occasions dans ce tournoi, un record pour un défenseur africain sur une seule Coupe du monde depuis le début des statistiques en 1966.

La défense marocaine surveille également l’état de Chadi Riad, en phase de récupération après une blessure au genou. Les Bleus ne sont pas non plus épargnés par les pépins physiques, avec des incertitudes autour d’Aurélien Tchouaméni et de William Saliba.

L’histoire plaide en faveur de la France, qui n’a jamais perdu face au Maroc : trois victoires et deux nuls lors de rencontres non officielles, auxquels s’ajoute le succès en demi-finale du Mondial 2022. Mais les Bleus savent aussi que les sélections africaines leur ont souvent posé problème : au XXIe siècle, la moitié de leurs défaites en Coupe du monde ont été concédées face à des équipes du continent africain.

Le Maroc peut, lui, s’appuyer sur une solidité rare. Les Lions de l’Atlas sont la seule sélection africaine de l’histoire à avoir enchaîné cinq matchs de Coupe du monde sans défaite, une performance accomplie en 2022 puis à nouveau lors de cette édition 2026.

Selon le superordinateur de la société de données Opta, qui a réalisé 25 000 simulations avant la rencontre, la France part toutefois nettement favorite. Les Bleus ont 62,2 % de chances de s’imposer dans le temps réglementaire, contre 15,7 % pour le Maroc. La probabilité d’un match nul conduisant à la prolongation est estimée à 22,1 %.