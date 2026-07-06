Trois Bleus menacés de suspension avant le quart de finale contre le Maroc

L'équipe de France abordera son quart de finale du Mondial 2026 contre le Maroc avec trois joueurs sous la menace d'une suspension. Michael Olise, Manu Koné et Bradley Barcola manqueront une éventuelle demi-finale s'ils écopent d'un carton jaune lors de cette rencontre.

Les trois internationaux français ont été avertis lors du huitième de finale remporté face au Paraguay (1-0), un match particulièrement engagé.

Bradley Barcola a reçu un carton jaune après un contact avec Juan Cáceres, tandis que Manu Koné a été sanctionné pour un tacle appuyé sur le même joueur. De son côté, Michael Olise a été averti dans le temps additionnel pour un geste d'humeur envers Matías Galarza, une décision jugée sévère par plusieurs observateurs.

Selon plusieurs médias, la Fédération française de football (FFF) envisage de demander à la FIFA l'annulation du carton jaune infligé au milieu offensif du Bayern Munich.

Conformément au règlement de la FIFA, les compteurs de cartons ont été remis à zéro après la phase de groupes. Ils seront de nouveau effacés à l'issue des quarts de finale, ce qui signifie que seuls les joueurs avertis lors du quart manqueront une éventuelle demi-finale.